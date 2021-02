ANTI SAN VALENTÍN: Día de los Solteros, una apuesta para reivindicar la soledad

Noroeste / Redacción

Cada vez un mayor número de personas rechazan la noción de que el amor verdadero es el único camino hacia la felicidad, una idea que se concibe a partir del amor romántico y ha comenzado a cambiar para reivindicar la soledad.

El Día de San Valentín, el próximo 14 de febrero, es una buena excusa para recordamos el amor en pareja, pero ¿qué sucede con las personas solteras?

El 13 de febrero, un día antes del Día de San Valentín se celebra el Día Mundial del Soltero.

Como contraste al celebradísimo Día de del Amor y la Amistad, este día se creó espontáneamente como homenaje a todos los soltero del mundo que abarca a las personas divorciadas, separadas y viudas.

Este día nació en la Universidad China de Nanjing en 1993, si el 11 de noviembre (11 del 11), por el hecho de que el número 1 representa a una sola persona.

Sin embargo, el año 2009 el Día del Soltero dejó de ser una fiesta reivindicativa china cuando Alibaba, el gigante comercial propietario del portal online Aliexpress, registró la marca. A partir de este momento, la fecha se convirtió en un fenómeno similar al Black Friday y el Cyber Monday en el mundo anglosajón y asiático.

El día ‘antisanvalentín’ es para cuidar de uno mismo y celebrar el amor propio.

SER UN SOCIO PROPIO

Fue la actriz Emma Watson, quien acuño el termino ‘ser un socio propio’, luego de que explicará en una entrevista a la revista Vogue cómo una “sangrienta afluencia de mensajes subliminales” la había dejado “estresada y ansiosa” porque se acercaba a los 30 sin un esposo y un bebé.

Ahora, sin embargo, está “muy feliz” de estar soltera. “Yo lo llamo ser un socio propio”, relató.

Para la actriz estar en “en auto-pareja” es mantener una relación feliz contigo.

Según investigaciones recientes, las personas solteras son el grupo demográfico de más rápido crecimiento en el planeta.

La soltería es un estatus civil más frecuente en los países desarrollados y civilizados.

Pero hoy los adultos se casan más tarde y se divorcian antes, confirma el sociólogo Elyakim Kislev en su último libro Happy Singlehood: The Rising Acceptance and Celebration of Solo Living.

Mientras que Paul Dolan, científico del comportamiento de la London School of Economics, señala que el matrimonio y los hijos, no siempre se correlacionan con una mayor felicidad.

De hecho, la investigación incluida en su último libro, Happy Ever After, muestra que las mujeres que permanecen solteras y sin hijos en realidad viven vidas más largas, felices y saludables. Sin embargo, los estereotipos negativos sobre las mujeres solteras en particular pueden ser perniciosos.