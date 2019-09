Antonio Brown es cortado por New England Patriots

El pasado sábado 7 de septiembre Patriots sorprendieron a todo el mundo al contratar a Antonio Brown tan sólo un día después de haber sido liberado por Raiders. No obstante, la estancia del wide receiver en New England duró muy poco.

Este viernes, el insider Ian Rapoport informó que Antonio Brown no se mantendrá más en el equipo de Massachusetts en movimiento igual de sorpresivo que su llegada al Gillette Stadium.

“Los New England Patriots están liberando a Antonio Brown”, informó el equipo en un comunicado. “Apreciamos el arduo trabajo de muchas personas en los últimos 11 días, pero creemos que es mejor moverse en una dirección diferente en este momento”.

Los Pats no especifican las razones por las que prescindieron de los servicios de Brown, pero diversos reportes mencionan que se trató de un movimiento de ética organizacional, por los problemas legales en los que se encuentra en estos momentos el jugador.

La semana pasada, la ex entrenadora de Antonio Brown, lo acusó de haberla atacado sexualmente. El caso se trasladó a una corte federal y aunque el jugador lo negó, el equipo tomó su determinación, pues hubo acusaciones de una segunda mujer.

Posterior al anuncio de los Patriots, Brown publicó varios mensajes en sus cuentas oficiales, en las que expresó su agradecimiento al equipo y al coach Bill Belichick, además de otro en el que dice: “el maratón continúa”.

Thanks for the opportunity appreciate @Patriots pic.twitter.com/envfHEd6N8