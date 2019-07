Antonio â€˜Polloâ€™ BriseÃ±o negÃ³ al Atlas en su presentaciÃ³n con Chivas

FUTBOL

Antonio ‘Pollo’ Briseño negó al Atlas en su presentación con Chivas

Me formé en clubes como Tigres, Veracruz y Feirense, afirma el jugador, quien se reencuentra con Tomás Boy, quien ya lo dirigió

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ Antonio Briseño negó sentir presión por ser canterano del Atlas, ya que aseguró su formación como futbolista la hizo en otros clubes como Veracruz, Tigres o Feirense.

“El Pollo” agradeció a los Zorros ya que fue el equipo que lo debutó, pero sin guardarle mucho cariño al que será ya su nuevo acérrimo rival.

“No (presión) al final estoy agradecido con Atlas, me dio la oportunidad de debutar, pero yo me formé en otros clubes, crecí futbolísticamente hablando en Primera División en Tigres, Veracruz, el mismo Feirense y la experiencia que he adquirido en esos pasos por diferentes Ligas, al final de cuentas si yo me enfoco en mi trabajo, hago lo que sé, me entrego al 100 y lo resultados se dan, creo que la presión no va a pasar por ahi, va por otro tema”, aseguró.

Briseño, Campeón del Mundo Sub-17 con la Selección Mexicana debutó en el 2011 con los propios Rojinegros y 3 años después llegó a los Tigres, equipo que lo compró junto a Alfonso González en el 2013.

Briseño tendrá de nuevo a Tomás Boy como técnico, tal como sucedió en el Atlas, por lo que ya sabe los gustos del DT.

“Evidentemente es mucho más fácil todo al conocer a una persona, se te facilitan las cosas y más con Tomás, sé su forma de trabajar, creo que sé lo que le gusta, sé cómo maneja los centrales y por ese lado trataré de seguir creciendo, aprender del gran entrenador que es, seguir sumando experiencias y al final de cuentas estar con el nuevamente es bonito porque recuerdas cosas pasadas y esperemos que sea un gran año”, mencionó.

Briseño fue presentado esta tarde en el Estadio Akron al lado del técnico Boy, el presidente de Chivas, Amaury Vergara y el director deportivo rojiblanco, Mariano Varela.

“Al final de cuentas en el mundo en todos los ámbitos de la vida hay competencia, me puse a pensar eso meses atrás, me gustan los retos vengo a enfrentarlos y para crecer como futbolista necesitas competencia y vengo aportar, si me toca jugar o donde me toque voy a dar lo máximo, así el equipo mejora y vengo con la ilusión de ganarme un puesto, todo pasa en la cancha y ahí nos ganamos el puesto”, comentó.