Anuncia AMLO que viajará a Bavispe para reunirse con los LeBarón

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario nacional aseguró que 'se está cumpliendo con los compromisos que hicimos'

Noroeste / Redacción

04/09/2020 | 09:15 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que viajará a Bavispe, Sonora, para reunirse con los LeBarón, para hablar con ellos, respecto a los avances en la investigación del atentado en el que murieron 9 miembros de la familia el 4 noviembre del 2019.

"Yo voy a ir a Bavispe, porque quedé en ir a informar a los familiares de las víctimas de ese atentado, donde perdieron vida niños y mujeres. No tengo exacto el día, pero voy a ir. Tengo el compromiso", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional aseguró que "se está cumpliendo con los compromisos que hicimos", con la familia y que sí hay detenidos implicados en el ataque, contrario a las declaraciones de uno de los miembros de la familia LeBarón.

"Una vez dije aquí que ya había detenidos y en una declaración uno de los familiares dijo que no era cierto. Entonces decirles que sí hay detenidos y sí se ha avanzado en la investigación", indicó el político tabasqueño, quien agregó que se está haciendo un memorial para recordar a las víctimas del ataque.

Esta misma semana, integrantes de la familia Lebarón informaron a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), respecto a las amenazas de muerte que han recibido por parte del crimen organizado y policías municipales de su comunidad.

Bryan LeBarón dijo que no podía comentar las acciones que el titular de la SSPC Federal iba a implementar, "pero sí nos garantizaron que va a haber acción inmediata y eso es lo que queremos, porque queremos evitar otra masacre".

El 1 de septiembre, el Presidente López Obrador aseguró durante su Segundo Informe que en su Gobierno "ya no hay masacres", a lo que Adrián LeBarón respondió que al mandatario nacional se le olvida la masacre contra su familia en Bavispe.

"Dice López Obrador que ya no hay masacres ¿Se le olvida que la de mi hija y nietos fue durante el año que informa? Y las tantas ejecuciones en el país, ¿esas tampoco cuentan? ¿Creerá que si no las menciona no existen? Quiero vivir en su México, ahí todos seríamos felices", tuiteó Adrián LeBarón.

El mandatario nacional dijo durante su Segundo Informe que en México "ya no hay torturas, desapariciones, ni masacres", y aseguró que se respetan los derechos humanos de los ciudadanos y se castiga al culpable "sea quien sea [...] Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes", aseveró.

El 24 de agosto López Obrador afirmó que está “prácticamente terminada” la investigación y detenidos la mayoría de los responsables de la masacre de niñas, niños y mujeres de la familia LeBarón, ocurrida en la comunidad de La Mora, en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, el 4 de noviembre del 2019.

“Se avanza mucho en Sonora, ya tenemos prácticamente terminada toda la investigación y están detenidos la mayoría de los responsables de la familia LeBarón, de las mujeres y los niños […] Eso se ha hecho de manera conjunta entre la Guardia Nacional, la Marina, la Defensa Nacional, y se demuestra que se puede avanzar sin violar los derechos humanos”, aseguró el Mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que hoy en día en nuestro país el Gobierno ya no está en manos de los delincuentes, “y a los que duden les vamos a mandar a avisar. Hay Estado de Derecho, antes era Estado de chueco”.

El político tabasqueño señaló que todos los días se están atendiendo los conflictos, la mayoría heredados porque no se solucionaron, no había quien lo hiciera, además de que “llegó a darse el caso, en un tiempo, en que el Gobierno estaba en manos de delincuentes”.

“Yo espero que cuando termine, nuestro Gobierno se le recuerde por haber llevado a cabo una misión, el combatir la corrupción y la impunidad, que se le recuerde por eso de que no se permitió la corrupción, ni la impunidad”, insistió el presidente de la República.

“Es muy importante y ha sido de mucha valía el contar con el apoyo, tanto de la Marina como del Ejército, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia. Nos han ayudado mucho, no es lo mismo de antes, porque también no es para presumir, pero no es el mismo comandante de las Fuerzas Armadas”, enfatizó López Obrador.

Sin embargo, tanto Julián como Adrián LeBarón, respondieron al político tabasqueño en sus respectivas cuentas de la red social Twitter, en donde aseguraron que, hasta el momento, únicamente se ha detenido a uno de los casi 100 presuntos autores materiales de la masacre contra su familia, y no 7 individuos, como lo han dicho las autoridades.

“Niego categóricamente que se hayan detenido a los responsables de matar a mis primas y a sus niños, solo hay un detenedo de 100 (sic). Si les acobarda la conciencia mejor no digan nada porque sólo insultan a quienes ya estamos muy latimados”, tuiteó Julián LeBarón.

“Presidente @lopezobrador_ agradecería que los avances también se nos compartieran. Fueron aproximadamente 100 asesinos involucrados en masacre de mi hija, nietos y familia, pero sólo un detenido. Nos gustaría contar con su optimista información. Nunca hay que negarse a la verdad”, dijo, por su parte, Adrián LeBarón.

El pasado 4 de noviembre del 2019, presuntos grupos criminales atacaron a la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora. El tiroteo dejó a nueve de sus integrantes muertos (tres mujeres y seis niños). Adrián LeBarón, acompañado de algunos familiares, viajó en julio pasado, a Washington D.C., para protestar por la reunión del presidente López Obrador con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La familia LeBarón manifestó su inconformidad en los avances de la investigación sobre la masacre. Además, realizaron una protesta frente a la Casa Blanca, antes de que ambos mandatarios realizaran una declaración conjunta.

Asimismo, la familia LeBrón presentó el pasado 29 de julio una demanda federal en Estados Unidos, en la que acusa al Cártel de Juárez de perpetrar la matanza. Un abogado de la familia LeBarón dijo que están exigiendo una indemnización por daños y prejuicios.

Según la acusación de los familiares de las víctimas, el Cártel de Juárez coordinó el ataque como parte de un intento para intimidar y coaccionar a la población local. Mientras que una de las líneas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), señala que los miembros de la familia LeBarón fueron víctimas de una disputa territorial entre los grupos criminales La Línea y Los Salazar.

El 2 de diciembre del 2019, el titular del Poder Ejecutivo Federal se reunió en Palacio Nacional con integrantes de las familias LeBarón y Langford, donde les informó avances respecto al multihomicidio. Después, el 12 de enero del 2020, se reunió con las mismas personas en la comunidad de la Mora, municipio de Bavispe, en Sonora.

Asimismo, el 7 de enero de este año, integrantes de la familia LeBarón se reunieron en la Ciudad de México con Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, para conocer los avances de la investigación por el asesinato de nueve de sus familiares.

A la salida de las instalaciones de la Fiscalía, Julián y Adrián LeBarón coincidieron que se estaba avanzando en la investigación y afirmaron que tenían una mayor esperanza de que se esclarezca el crimen, donde en total se atentó en contra de 17 personas.

Previo la reunión con el titular de la FGR, los LeBarón se reunieron durante hora con el encargado de despacho de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Alfredo Higuera Bernal.

Por su parte, la FGR emitió un comunicado en el cual indicó que se incorporaron Antonio Martínez Luna y Abel Murrieta Gutiérrez, ex procuradores de justicia de Baja California y Sonora, respectivamente, como representantes de las víctimas y coadyuvantes permanentes del Ministerio Público Federal (MPF).

Ambos “actuarán en esa función para garantizar la absoluta transparencia en el procedimiento, tanto ante la representación Social Federal, como ante la autoridad Judicial Federal”, indicó la FGR, que reiteró “su solidaridad y su respeto a los familiares de las víctimas”, además de que indicó que “este tipo de reuniones continuarán en forma permanente y periódicamente”.