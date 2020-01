Aparece el mexicano Rodrigo Prieto nominado a los BAFTA 2020, por su trabajo en The Irishman

La EE British Academy Film Awards reveló los nominados en sus distintas categorías, todas ellas a favor de celebrar el cine que se produce en Gran Bretaña

Noroeste / Redacción

Este martes, la EE British Academy Film Awards (BAFTA) reveló los nominados en sus distintas categorías, todas ellas a favor de celebrar el cine que se produce en Gran Bretaña.

No obstante, para este 2020, los BAFTA decidieron darle una mayor participación a películas de habla inglesa en general y no solo filmes de su región, difundió vanguardia.com.

Esto es una sorpresa y más si tomamos en cuenta que entraron a la contienda con un mayor número de nominaciones, películas como Joker o Once Upon a Time in... Hollywood, las cuales estarán en la competencia de los premios Óscar 2020.

Joaquín Phoenix protagoniza la cinta Joker.

Joker de Todd Phillips se llevó 11 nominaciones a los BAFTA en las categorías más importantes que incluyen Mejor Película y Actor para Joaquin Phoenix, dejando en sugundo lugar a 1917 de Sam Mendes con 9 nominaciones que incluyen estas dos más la de Mejor Película Británica. Las apuestas corren a que esto dos filmes serán los más galardonados de la noche como sucedió con 1917 en los Golden Globe Awards del domingo 5 de enero en los que, sorpresivamente, esta cinta de época se llevó el Globo de Oro a Mejor Director para Mendes y Mejor Película, muy por encima de The Irishman de Martin Scorsese.

Otra de las sorpresas entre las nominaciones fueron los nombres de Margot Robbie y Scarlett Johansson. Ambas actrices están nominadas por dos películas distintas, por una parte está Robbie como Actriz de Reparto por Bombshell y Once Upon a Time... in Hollywood. Del otro lado está Johansson quien recibió nominación como Mejor Actriz por Marriage Story y Mejor Actriz de Reparto por Jojo Rabbit.

También está The Lighthouse de Robert Eggers, que aparece en la temporada de premios de 2020 en la categoría de Fotografía para Jarin Blaschke.

Aquí es donde México aparece con el nombre de Rodrigo Prieto, cinefotógrafo mexicano que trabajó con Scorsese en The Irishman. No obstante, no la tiene fácil, pues compite contra uno de los favoritos, Roger Deakins por 1917, perlícula de la Primera Guerra Mundial que muestra un plano secuencial al estilo de Birdman de Alejandro González Iñárritu.

Los premios se celebrarán el 2 de febrero de 2020, una semana antes que los premios Óscar del 9 de febrero.

La gala en Londres contará con el actor y comediante Graham Norton como anfitrión.