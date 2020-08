Aparece la primera imagen de La Roca como Black Adam

Dwayne Johnson publicó en sus redes sociales un breve teaser de la película que protagonizará

Noroeste / Redacción

Warner y DC Comics están preparando varios estrenos, hasta el momento se conoce que llegarán nuevas películas como The Batman, The Suicide Squad, The Flash y Black Adam, esta última será protagonizada por Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca.

En redes sociales circula la primera fotografía de La Roca como Black Adam, misma que se presentó como preámbulo de la convención DC Fandome, un evento virtual en el que Warner presentó las novedades de sus producciones basadas en los personajes de DC Cómics.

Ademas La Roca publicó en sus redes sociales un breve teaser de la película que protagonizará, misma que es dirigida por Jaume Collet-Serra, y que se comenzaría a grabar este verano, pero se retrasó por la pandemia por coronavirus.

“La jerarquía de poder en el UNIVERSO DC está a punto de cambiar.... Agradecimientos a Warner Bros, y los compañeros de DC por crear esta histórica oportunidad para que los fans puedan seguir absorbiendo nuestro Universo DC en toda su plenitud mientras seguimos mantenido a raya retos del Covid”, escribió el actor en la publicación que acompaña al video.

Cabe mencionar que hasta el momento no hay una fecha de inicio del rodaje, pero se sabe que ademas de contar Dwayne Johnson el elenco tendrá a Noah Centineo como Atom Smasher. Además que trascendió que su fecha de estreno prevista el 22 de diciembre de 2021.