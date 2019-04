Aparece manta con amenaza para AMLO firmada presuntamente por líder huachicol en Guanajuato

En puente peatonal de Celaya fue localizada una manta firmada por José Antonio Yépez Ortíz, alias El Marro, un supuesto líder del cártel de Santa Rosa de Lima dedicado al robo de combustible

Carlos Álvarez

Una manta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y firmada por José Antonio Yépez Ortíz, alias El Marro, un supuesto líder del cártel de Santa Rosa de Lima dedicado al robo de combustible o “huachicol”, fue localizada en un puente peatonal de Celaya, en Guanajuato.

"Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello Guerra en Tlalpan", dirección donde se ubica el domicilio particular de López Obrador, en el cual también vive su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller y su hijo Jesús Ernesto.

El texto firmado por El Marro se refiere a la camioneta tipo pick up color naranja, cargada con explosivos, que fue abandonada el 31 de enero pasado en la puerta número 4 de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, con una manta en la que el líder huachicolero exigía a López Obrador retirar a los militares que combaten el robo de combustibles en Guanajuato.

"Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar", decía la nueva manta firmada por El Marro.

Ello en referencia la irrupción de ayer jueves en la Comandancia Norte de la Policía Municipal de Celaya, para intentar rescatar a Armando Soto González, alias "El Triste", detenido horas antes en Jerécuaro. Sin embargo, se desató un tiroteo y una persecución en los que murieron el detenido, dos de los sicarios y un juez calificador.

Soto González, alias "El Triste", era, según informes oficiales citados por medios locales, jefe de plaza del Cártel Santa Rosa de Lima en los municipios guanajuatenses de Jerécuaro, Coroneo, Tarimoro, Tarandacuao y Acámbaro.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos”, decía el mensaje escrito en la manta del pasado 31 de enero.

“Hay te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima (sic)”, se leía en aquella manta firmada por el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, que disputa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el robo de combustible en Guanajuato.