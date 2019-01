Apoya LÃ³pez Obrador el metrobÃºs en CuliacÃ¡n: Estrada Ferreiro

PROYECTO

Apoya López Obrador el metrobús en Culiacán: Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán manifestó que el mandatario nacional dio el sí al proyecto

Antonio Olazábal

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, apoya el proyecto del metrobús en Culiacán, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán manifestó que el mandatario nacional dio el sí al proyecto, y había girado la instrucción al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para comenzar dé los recursos necesarios para empezar a trabajar en este medio de transporte para la capital sinaloense.

"De hecho fue él quien me lo comentó ahí en Mocorito... se dieron cuenta que se paró conmigo a platicar y me dijo: 'hace un momento hablé a Banobras para apoyarte en tu proyecto de metrobús, me lo comentó el Gobernador'. Me dijo que íbamos a tener todo el apoyo de Banobras para ello", señaló.

El Presidente Municipal agregó que el mandatario nacional también está apoyando a Culiacán para comenzar los trabajos en los puntos donde se presentan inundaciones en la capital del Estado.

"También me dijo que le comentó al Gobernador que estamos trabajando en el Arroyo del Piojo, y en el dren de Bacurimí, dijo que todo eso para prevenir inundaciones íbamos a tener todo el apoyo del Gobierno Federal también", compartió.

Estrada Ferreiro explicó que por el momento no hay un proyecto culminado para la obra, pero sí hay gente capacitada para comenzarlo.

"Hay una parte hecha como proyecto por parte del gobierno (del Estado) y tenemos también nosotros un anteproyecto, en el proyecto ejecutivo vamos a ver quién lo hace, si la gente del Ayuntamiento o el Gobierno del Estado o entre ambos, o contratamos algún especialista que no creo porque tenemos ahí a Marta Robles (Secretaria de Desarrollo Sustentable) tenemos licenciado Armando Valdez Acosta", puntualizó.