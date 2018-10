COLUMNA

Aproach y putt

MJGA Mazatlán Junior Classic

Martín Narváez García

23/10/2018 | 12:49 AM

FORE.- Muy buenos días estimados lectores, con el deseo ferviente de que el paso del huracán Willa no haya afectado nuestra región, garabateo estas líneas un poquitín adelantado ya que en los momentos en que lo hice, estábamos en espera del azote del mentado… Ojalá y que Diosito bendiga a todos aquellos que resultarían afectados de una u otra manera...

LOS PEQUES.- Invasión de peques este fin de semana en las instalaciones de El Cid Resorts con motivo de la realización del MJGA Mazatlán Junior Classic, segundo torneo de ranking del ciclo 2018-2019 que organiza el Comité Nacional Infantil y Juvenil, dependiente de la Federación Mexicana de Golf. Y aunque como siempre no se nos ha enviado información alguna, adelantamos este que es un platillo a la vista para los amantes del buen golf.

Habrá oportunidad de seguir de cerca a los niños hasta 18 años en su desempeño en búsqueda de puntos que les otorguen posiciones en el ranking nacional, además de que, conjunto con los primeros lugares y el reconocimiento, conlleva la asistencia a torneo de clase internacional.

La cita es a partir de este jueves con la ronda de práctica y viernes, sábado las rondas iniciales y el domingo la gran final.

Eso, si es que no mete la mano el chamuco y la famosa Willa ocasiona grandes destrozos, lo que no vemos, hasta estos momentos, como una gran amenaza.

Rn fin, seguiremos de cerca este gran acontecimiento...

FLORESER.- Otro evento que está condicionado a las condiciones del campo, es el que se programó para efectuarse este sábado a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, en beneficio de la fundación Floreser.

Ya está abierta la inscripción para equipos conformados por tres jugadores que tomarán parte activa en la competencia. El costo de inscripción por jugador es de 2 mil pesillos y los fondos destinados a la fundación que protege a niñas y jóvenes en situaciones de maltrato.

Por allá nos vemos…

LOS CULICHIS.- Para concluir con nuestras intervenciones en el enojoso asunto del presunto boicot para el Torneo Anual del Country de Culiacán, nos resta un espacio que destinamos como réplica del arquitecto Jorge Herrera, quien nos invitó a dialogar para escuchar su versión.

Lo primero que nos señaló es que hayamos comentado que en el desarrollo de la ceremonia de premiación se dieron insultos y hasta amenazas de la mesa en la cual formamos parte y en la que también estuvo Jorge. Debo mencionar porque así me consta que Jorge no profirió ningún insulto a los organizadores, claro es que mostró su descontento y no recogió, como todo aquel que se sienta afectado por esa injusticia, el premio que se le asignó.

Los insultos, gritos y amenazas surgieron por parte de varios de los integrantes de la mesa, pero DE NINGUNA MANERA por parte de Jorge que como siempre, guardó la cordura que le conocemos.

Jorge siguió los consejos de algunos de los compañeros de mesa, no recogiendo el premio y enderezando una demanda que está en curso.

Eso lo hubiera hecho cualquier otro jugador. Que quede bien claro que nuestra postura es calificar ese hecho como una injusticia y que los integrantes del comité en aquel entonces no supieron reparar.

Está en vía de conciliación ese hecho, los directivos actuales se han acercado a Jorge y hay ofrecimientos, pero claro está que resta la mesa de conciliación para que ese asunto quede concluido.

Para finalizar, el mismo Jorge nos comentó que a él le encantó el desarrollo del torneo, y que incluso desearía estar ahí este año pero que un compromiso le impide asistir. La inasistencia de otros jugadores es decisión propia, pero de ninguna manera incitados por Jorge. Servido joven…

Y hasta la próxima… Que sea leve el huracán, primero Dios…