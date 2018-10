Columna

Aproach y Putt

FORE.- Muy buenos días estimados lectores, con nuestros mejores deseos de que este día de fieles difuntos la pasen lo mejor de lo mejor, iniciamos nuestros comentarios de los acontecimientos registrados en el deporte de los bastones

Martín Narváez García

Finalmente se efectuó la parada en El Cid del Mazatlán junior Classic 2018 con resultados perfectamente previstos en donde los capitalinos campearon por sus respetos y sólo un mazatleco, Sean Citherlet que en estos momentos reside en Cancún, tuvo una actuación sobresaliente, eso en la categoría 12-13 años…

LOS PEQUES.- Finalmente se efectuó la parada en El Cid del Mazatlán junior Classic 2018 con resultados perfectamente previstos en donde los capitalinos campearon por sus respetos y sólo un mazatleco, Sean Citherlet que en estos momentos reside en Cancún, tuvo una actuación sobresaliente, eso en la categoría 12-13 años…

El evento resultó tal como se esperaba, bien organizado pese a que se retrasó un poquitín por la afectación de la famosa Willa y que motivó menor asistencia de la programada.

A pesar de ello, los resultados saltan a la vista, una buena organización, tal como sucede en El Cid…

FLORESER.- Nosotros nos fuimos el sábado a participar en el ya tradicional evento organizado en beneficio de Floreser y una vez más, con muy buenos resultados y que allegaron fondos para la institución que alberga a las niñas y jóvenes desvalidas.

Una cuestión nada más, voy a llamarnos Campeones sin Corona en virtud de que se premió con segundo lugar a equipos que consiguieron 60 puntos neto. Una decisión “peñanietista” se decidió que 60 puntos fueron mejor que 59 conseguidos por el equipo integrado por Oli Cajanek, Alberto Flores y un servidor. Tratamos de platicar antes y durante la ceremonia de premiación ante el asombro que nos causó tal decisión, pero fueron infructuosos nuestros intentos.

En fin, acudimos con la intención de colaborar a una buena causa y los motivos de la premiación no se nos dieron, por lo que lo llamamos peñanietista a eso. Tal vez en la próxima logremos ser escuchados… A mí, en lo personal fue mejor colaborar, pero menciono esto por respeto a mis compañeros…

Una invitación para acudir a la primaria nocturna… O es que hay otra causa?

MARINA HOSPITAL.- Y este sábado a partir de las 11:30 de la mañana se efectuará en terrenos de Estrella del Mar el segundo torneo de golf de aniversario del Hospital Marina Mazatlán. Las invitaciones ya fueron puestas en circulación, se trata de un gran evento que habrá de reunir a la elite del golf del puerto en un digno escenario.

El costo de inscripción por jugador es de 700 pesos con derecho a torneo, pero antes del arrancón del recorrido de 18 hoyos programado, se tendrá una clínica que será impartida por el director de golf de Estrella, Jorge Corral, digno anfitrión del evento.

Se trata de un formato a gogó por equipos de tres jugadores que disputarán los interesantes premios que se ponen en disputa.

Hay que hacer su equipo y reservación, porque esto pinta a una buena asistencia.

Por allá nos vemos…

EL CID.- Acusamos recibo de una invitación para este viernes a las 9:00 horas para acudir a un desayuno rueda de prensa en las instalaciones de la casa club de El Cid Resorts, con motivo de la presentación del 45 Torneo Anual Internacional de golf que tendrá realización a partir del próximo lunes con rondas de práctica hasta el jueves y viernes, sábado y domingo las rondas de definición de los más de 4 millones de pesos que se establecen como premios para los ganadores y los más afortunados.

Porque hay premios al por mayor entre ellos, un shoot out con una buena millonada en pesos, automóviles último modelo para los hacedores de hole in one y los consabidos e infaltables O’Yes así como adición en los premios a los ganadores de los tres primeros lugares por categoría.

Estaremos al pendiente de los resultados de la reunión.

Y nos encontramos aquí la próxima semana… Saludos…