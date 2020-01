COLUMNA

Aproach y Putt

Estrella caritativa

Martín Narváez García

FORE.- Muy buenos días, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno…

¿ERROR U OMISION? – La semana anterior nos dimos cuenta, un poco tarde y no pudimos enmendar nuestro error u omisión, al no enviar nuestra acostumbrada columna a tiempo como ya nos hemos acostumbrado. La verdad es que estábamos demasiado cargados de trabajo y en nuestra limitada mente no pasó a tiempo el programa al que supuestamente estamos acostumbrados: escribir el martes muy temprano. Eso no sucedió ayer, por lo que en manos de nuestros varios lectores están nuestros comentarios, como lista de ¡presente!

Aquí entramos de lleno en una disyuntiva y el análisis de una pregunta: ¿fue error, omisión o la inminente llegada del alemán?

Queremos seguir con nuestros comentarios semanales y de vez en cuando, la crónica de acontecimientos locales, por lo que, con todo respeto, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y la promesa de que, hasta que las fuerzas nos falten, continuaremos con nuestra labor que nos hemos fijado desde hace más de 50 años en el periodismo local y casi 26 en estas páginas.

Previo permiso de nuestros editores, desde luego…

ESTRELLA CARITATIVA.– Con una muy buena asistencia, este viernes por la tarde se pone en marcha el Torneo Anual de Caridad de Estrella del Mar.

Desde muy temprano habrá la asistencia de jugadores que, previa inscripción, se acreditaron el derecho a efectuar su ronda de práctica y el sábado en doble salida, el desahogo de los 36 hoyos a los que se encuentra pactada la competencia que al final de cuentas repartirá una buena cantidad en premios, desde Hole in One a los O’Yeses y desde luego, a los jugadores más destacados en cada una de las categorías en dos ramas.

El torneo se pone en marcha el programa con el cóctel de bienvenida que se realizará en sus instalaciones de la Isla de La Piedra y el sábado desde las 6.30 de la mañana, se dará la primera salida al 50% de jugadores registrados y alrededor de las 11.30 la segunda y última del día.

Y el domingo con el mismo horario, la salida para la definición de los premios en disputa, a las 3 de la tarde aproximadamente, los que terminen al mediodía podrán seguir las incidencias del super bowl en sus confortables instalaciones para esperar a que al filo de las 6.30 de la tarde se tenga la ceremonia de premiación y clausura.

Todo está listo pues, para este evento.

CAMPESTRE. – Será alrededor del fin primer fin de semana de marzo la realización del tradicional Torneo de Golf del Campestre con una lluvia de premios y el mejor ambiente que puede prevalecer en un torneo, tal como se ha hecho ya una costumbre.

Sólo estamos en espera de la convocatoria respectiva que prometió enviárnosla desde la semana pasada Agustín López, uno de los principales organizadores de la justa, pero como tuvo el privilegio de acudir a un evento importante de la PGA en San Diego, pues nos quedamos en espera.

Desde luego que se trata de uno de los mejores eventos del año, por lo que lo seguiremos con minuciosidad.

Y hasta la semana próxima, Dios mediante… que Diosito los bendiga…