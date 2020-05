COLUMNA

APROACH Y PUTT

Campos

Martín Narváez García

FORE. - Muy buenos días, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, ahora que, de acuerdo con las noticias provenientes del líder mexicano, “ya se le está viendo la luz al túnel, en lo que se refiere a la afectación que nos ha obligado a la suspensión de algunas de nuestras actividades, el llamado coronavirus, pues… por nuestra parte, seguimos en lo máximo posible las instrucciones de nuestras autoridades sanitarias, sin hacer caso de lo que se comenta en los medios especializados en ese tipo de noticas que en realidad, no son más que chismes que llevan la mala intención del mundo…

CAMPOS. - Nos han llegado noticias de que en algunos de los campos de golf de la localidad ya se preparan para abrir parcialmente y con todas las restricciones que emanen de la autoridad sanitaria, a los golfistas que ya tenemos más del mes que no acudimos a realizar nuestras rondas de costumbre.

Por los rumbos del Campestre, Estrella del Mar y El Cid presumiblemente podrían abrir el próximo 17 de este mismo mes, o sea, en dos semanas más, aunque con las restricciones que se manejaban al principio de la contingencia, se una persona por carrito, no dar salida a más de tres personas, no tocar las banderas, etc.

Esos son algunos de los lineamientos que pensamos se pondrían en práctica si es que se decide abrir los campos de golf, aunque en más de alguno no se haya presentado el cierre total “por instrucciones de arriba”, como el caso de Marina Mazatlán que, de acuerdo con nuestras noticias se han presentado jugadores a realizar sus recorridos.

En Estados Unidos ya se han abierto algunos campos en Florida, nuestro contacto en aquella entidad nos pasó la información de que muchos campos del vecino país ya están abiertos con las restricciones a que hacemos referencia líneas arriba.

La fecha fatal del 17 de mayo podría postergarse y el parteaguas será la festividad del Día de la Madre si es que la mayoría de los sinaloenses optan por romper el “quédate en casa” tal como se hizo en el Día del Niño.

Y de acuerdo con lo señalado por las autoridades federales sanitarias, estas dos semanas serán determinantes en el contagio del coronavirus. Nada más…

TORNEOS. – Los torneos más importantes en puerta son el anual de Durango y el Anual de Los Mochis, el de Durango a efectuarse en julio que posiblemente no se realice, y el de Los Mochis que definitivamente quedó postergado para efectuarse posiblemente en el mes de marzo del entrante año.

Por lo que se refiere a los anuales de El Cid y el Country de Culiacán, están ambos en veremos, pero el que se nos hace más alejado para efectuarse sería el de Culiacán, por la circunstancia que aqueja a la capital de Sinaloa, convertido en uno de los principales focos de la pandemia.

Ya comentaremos esta situación en las fechas próximas a su realización, pero de que están en calendario, lo están, salvo el de Los Mochis que en definitiva y en voz de uno de sus organizadores, quedó postergado, uno por la pandemia y otro porque se trata de que en varias ocasiones se han visto afectados por la lluvia.

La semana anterior la verdad nos pasó de noche el hecho de que era martes, por el hecho de que en estos momentos los días son iguales y no distinguimos que día es. Mis disculpas… Y hasta la semana próxima, Dios mediante…espero que con mejores noticias…