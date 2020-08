COLUMNA

Aproach y Putt

Los Caddies

Martín Narváez García

FORE. – Buenos días, continuamos con nuestros comentarios de los acontecimientos que se han registrado en nuestro entorno…

HOLE IN ONE. – El domingo anterior fue de fiesta completa entre los socios del Club Campestre de Mazatlán, ya que se vivió doble acontecimiento: en principio, el primer hole in one del doctor Arturo Santander y por otro lado, el festejo (austero) anticipado de Agustín López, a saber, gerente del club más longevo del Noroeste de México.

Fue doble acontecimiento que se vivió un tanto cuanto austero en base a que en el Campestre. Como en todos los clubes de golf, se siguen las restricciones que la pandemia por el Covid-19 ha generado.

Pero el que nos tocó vivir, fue el hoyo-en-uno del doctor Santander, presenciado y festejado por Chava Díaz de Sandi, Omar Raygoza, Matías Garzón, Juan Aguirre, los caddies Chodo, Poncho González y un servidor, que de inmediato, pedimos que se sirvieran las frías, para brindar por el fausto acontecimiento. Desde luego que eso sucedió hasta el final en donde con helada en mano se brindó porque el acontecimiento se suceda en múltiples ocasiones.

Eso pasó en el hoyo 14, a una distancia de 102 yardas y utilizando un pitching wedge. Todos presenciamos el vuelo de la pelota y cuando ésta se depositó suavemente en el hoyo, gritamos de júbilo al tiempo que el doctor se limitaba a alzar los brazos y repetir…”se metió, se metió....”

Al final de los 18 hoyos de recorrido, nos encontramos con una comida invitada por Agustín López que festejó su cumpleaños número cuarenta y tantos.

Felicidades a ambos… y que el festejo se programe en forma cuando se pueda…y permita el Covid 19…

LOS CADDIES. – También nos encontramos con la novedad que el Nacional de Caddies “Quirino Ordaz Coppel” programado para efectuarse en el mes de agosto, fue reportado para realizarse la primera semana de septiembre en las instalaciones de El Cid Resorts.

“Han sido muchos los caddies que han preguntado por teléfono la fecha de realización del evento”, nos comentó el popular Tonicol Joel López, uno de los principales organizadores del torneo que congrega normalmente a más de 100 jugadores procedentes de diferentes rincones de la República Mexicana.

Y han sido los foráneos los que han insistido en su realización, como que el mar les atrae bastante y prefieren trasladarse, en largos viajes a gozar de los atractivos de nuestro puerto.

Serán tres días de torneo, que culminarán con la ronda final y la entrega de los premios a los ganadores, entre los que se contará, eso lo esperamos casi a como un seguro, de los ganadores del evento anterior, los Sergio Galindo, padre e hijo, que se llevaron los máximos honores en las categorías seniors y abierta, respectivamente.

Por nuestra parte, colaboraremos en algo a que el evento se concrete, ahí estaremos para cubrir las incidencias y, de resultar positivo, pudiera ser que el Torneo Anual, anunciado para fecha posterior a lo programado originalmente, se efectúe en la fecha señalada, del 2 al 8 de noviembre.

Eso dependerá, para nuestro gusto, de los resultados del torneo de caddies.

Ya lo veremos… y podremos vivir de las excelentes jugadas derivadas de la gran calidad del golf que se vive normalmente y apreciar su Galindo se lleva el bicampeonato. Mostró buenas hechuras en su anterior visita y venció al cuatro veces monarca, el regiomontano Ricardo Perales.

Estaremos al pendiente y avanzaremos con más información en la próxima entrega.

Y hasta aquí, cuídese que nada le cuesta, sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias y evitemos el Covid, nos veremos la semana próxima Dios mediante…