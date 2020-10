COLUMNA

Aproach y Putt

Mazatlán Classic 2020

Martín Narváez García

FORE. – Buenos días, continuamos con nuestros comentarios…

LOS PEQUES. – Destacada fue la participación de los jugadores sinaloenses en el Mazatlán Classic 2020 organizado por la MJGA, aliada de la Federación Mexicana de Golf para la promoción del golf entre los peques y que conlleva la repartición de boletos para representar a México en el Doral Classic que se realiza año con año en Florida, EU.

Un culichi, miembro de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil, Emilio Gil Leyva, fue el único que consiguió el boleto para ese evento internacional, y fue en la máxima categoría, 18 y menores. Otros jugadores que consiguieron buen lugar ante la participación de 240 jugadores provenientes de la República Mexicana y Argentina, fueron: En 15 y menores, Isaac Álvarez, Roly Vega y Santi del Águila, Heriberto Magaña en 10-11 años, Mateo Espinoza en 8-9, en 7 y menores José Julián Muñoz y Sabik Anguiano mientras que en las damas, sólo Isabela Santiago se apuntó en tercer sitio en la categoría 7 y menores.

Un evento de corte internacional que contó con la entusiasta participación de muchos de los jugadores más sobresalientes de México con sus padres.

Cabe destacar que fue una nutrida participación que fue bien controlada en lo deportivo por las autoridades de El Cid, pero que, a nuestro humilde punto de vista, le faltó la vigilancia más estrecha por parte de las autoridades sanitarias, en virtud de que no fueron pocas las tertulias que encontramos entre los padres de familia e incluso los chamacos que deambularon por El Cid a bordo de carritos con el consecuente riesgo por contraer el Covid-19.

Espero y me equivoque y no haya contagios y que Mazatlán, no sólo El Cid queden como que fue un punto de contagio. Nos consta que en El Cid y en general en todos los campos de golf, se hacen los esfuerzos dentro de las indicaciones de la Secretaría de Salud, pero que los mismos padres de familia, irresponsablemente, no todos por supuesto, hacen caso omiso de las indicaciones.

Un punto de vista particular de un servidor, pero que de algo tiene que servir. Ojo….mucho ojo…

ESTRELLA DE LUJO. – Y nos fuimos el pasado sábado a ser testigos de la apertura de las nuevas mesas de salida del campo de golf del complejo de Isla de La Piedra.

Se trató de un evento muy divertido, en el que convivimos una vez más, los golfistas mazatlecos en un campo escénico que cada día se torna más atractivo y que, como citamos en nuestra entrega anterior, te invita a jugar al lado del mar y con todas las especificaciones de un campo de primer nivel.

Los ganadores de la convivencia fueron en primer lugar Jesús Ruiz en pareja con Rodolfo Pardo y en segundo, empate entre las parejas Sergio Escutia-Martín Narváez, Jaime González-Víctor Sánchez, por desempate el sitio correspondió a Escutia-Narváez. El O’yes se lo llevó Rodrigo Mendoza y en segundo Rubén Silva.

Otro atractivo evento que tuvo una buena participación, como ya se ha hecho prácticamente una costumbre mes a mes en el campo de lujo porteño, estrella del Mar…

PGA LATINA. – Regresó la actividad en las filas de la PGA Latinoamérica y se revivió el calendario para 2020 con la organización del Classic Weston Hills efectuado en Florida este mes. Como se recordará, Mazatlán forma parte del calendario de actividades, el torneo de calificación programado para enero y el Estrella del Mar Open, en marzo.

No tenemos el calendario de 2021, pero lo más importante es que finalmente y después de una espera de seis meses, regresa la actividad entre los golfistas latinos de paga. México contó con la representación de Raúl Peredo y Álvaro Ortiz que hicieron el corte además de otros tres jugadores que se quedaron con las ganas de finalizar jugando.

Y hasta la semana próxima, Dios mediante. Hay que continuar cuidándonos del Covid y ahora de la mentada influenza. ¡Hasta pronto!!!!!...