GOLF

Aproach y Putt

Gira Banorte

Martín Narváez García

FORE. – Buenos días, continuamos con nuestros comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana…no sin antes, enviar nuestras más sinceras condolencias a nuestro editor Iván Zúñiga y a Gaby García Coppel, así como a los deudos de nuestro amigo Genaro García Elenes por sus sentidas pérdidas. Que Diosito les dé pronta resignación…

ESTRELLA. – Este jueves inicia la actividad de alrededor de 50 profesionales del golf que participan en la Gira Banorte, la sede, el precioso campo Estrella del Mar que una vez más y después de la pandemia, sirve de digno escenario para un evento de golf de paga.

Loa jugadores que participan en la contienda iniciaron su arribo a Mazatlán desde el fin de semana anterior, entre los que contamos a Óscar serna a quien por cierto saludamos en El Cid, de visita con su amigo Sergio Ruiz, así como a un alegre grupo de jugadores que recorrieron el campo del complejo de la Zona Dorada.

Jugadores como Alejandre Rocha, Camarón Rodríguez, Esteban Toledo, Armando Fabela, entre otros, así como los integrantes de la dinastía Serna, como Toño, Oscar y Efrén junior, están contemplados en el draw principal con lo que se espera una competencia bastante reñida.

El torneo se realizará a cuatro días, inicia el jueves y termina el domingo en que se efectuará la ronda final con premiación, a como se hace costumbre, al término de la ronda de 18 hoyos que define al ganador y que se lleva a Copa Puro Sinaloa.

Los links de Estrella del Mar lucen preciosos y con la remodelación que se le hizo al campo a mediados del 2020, se califica como espectacular por lo que los jugadores tendrán todas las facilidades para conseguir buenos scores y brindar un digno espectáculo a los amantes de seguir las buenas jugadas en cada uno de los rincones del campo.

Seguramente que se brindará una rueda de prensa para los medios de comunicación en donde se platicará de los pormenores del evento que pone punto final a la Gira 2020-2021 acortada un tato cuanto por la pandemia que nos azota.

Asimismo, se dará a conocer seguramente los protocolos para seguidores y aficionados que deseen seguir las incidencias de este evento.

Ya informaremos…

EL CID. – El pasado fin de semana nos fuimos a divertir jugando golf desde luego, en el primer torneo del año organizado por el Pro Adrián Salum y que tuvo como principal finalidad adherir a los jugadores al Ghin con lo que se clarificarían los handicaps de los jugadores que se afilien.

Pero también se otorgaron premios a los ganadores, entre los que mencionamos a Isabela Shannon, José Raúl Cárdenas, Martín Narváez, Albano Garro Fuentes y Albano Garro Ramos, en ese orden. Los ganadores de los O’Yes fueron Rick Callahan y Lyle Kurtz.

Todos fueron premiados con certificados para artículos del pro shop.

Un buen evento, sin duda, esperamos que el próximo tenga una respuesta mayor.

HOLE IN ONE. – Por cierto, nos correspondió el honor de jugar con el juvenil Santiago del Águila quien, entre otras cosas, nos platicó que una semana antes había realizado un hole in one en sábado y el domingo un águila. Se une al grupo que integra también nuestro amigo Ernesto Felton que igual realizó un hole in one, ambos en el hoyo 8 de Castilla.

Felicidades y esperamos que los éxitos continúen.

Y nos vamos con la invitación a seguir de cerca el torneo Puro Sinaloa de Estrella del Mar a partir de este jueves y el domingo la gran final. Hasta la semana próxima, cuídese que nada le cuesta, el Covid-19 es cosa serie. Hasta pronto…