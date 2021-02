COLUMNA

Aproach y Putt

Hole in one de Emiliano Corral

Martín Narváez García

FORE. – ¡Buenos días, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana, susceptibles en virtud de que ya está cerca la fecha en que habremos de acudir al módulo de vacunación para que llevar adelante el proceso para prevenir el coronavirus! Cuando menos por la esperanza no paramos… aunque aún no se nos llega la fecha porque las primeras dosis se destinaron para los municipios de Mocorito, Rosario y San Ignacio…Nos llegará, nos llegará…

HOLE IN ONE. – Iniciamos nuestros comentarios con una mención muy especial ya que, con motivo de la celebración de la última etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil efectuada en las instalaciones de Estrella del Mar, Emiliano Corral, sí, hijo de nuestro amigo Jorge Corral, ni más ni menos que el director de casa club, durante su intervención en el evento, fue protagonista de un hole in one.

Eso sucedió el segundo día de actividades del torneo que congregó a los mejores jugadores del estado para finalizar la Gira 2020-2021 que, entre paréntesis, sufrió un tanto por la pandemia que nos aqueja.

Pero eso no fue motivo para que Emiliano que precisamente fue dirigido por su padre, atinara a embocar la esférica de un solo golpe en el hoyo 8.

Por supuesto que, al finalizar la ronda, según se nos platicó, todo mundo festejó convenientemente y de acuerdo con su edad, del obsequió que se planteó para celebrar dignamente la hazaña.

Desde luego que Emiliano formará parte del equipo representativo de Sinaloa en el Torneo Regional que se efectuará precisamente en Mazatlán en Estrella del Mar a mediados del mes de marzo.

Vaya una sincera felicitación para el pequeño Emiliano que inicia su carrera en el golf de una brillante manera y desde luego, extensivo a su señor padre. Un abrazo!!!!!!...

REGIONAL PEQUE. – Del 19 al 21 de marzo tendrá verificativo en este puerto la celebración del Campeonato Regional de Golf Infantil y Juvenil en el que, como ya hemos informado con anterioridad, intervienen las delegaciones de los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa.

En nuestro estado, es prácticamente una sede obligada la realización del regional en Estrella del Mar porque ahí se han otorgado todas las facilidades para que se efectúe de manera exitosa el evento. Ya hemos acudido a Baja California, a Sonora y en realidad, no se prestan las instalaciones para que sirvan de sede como en el caso de Mazatlán en donde se respeta absolutamente el juego de los peques sin que se tenga la presencia de adultos que, de una manera u otra, interfieren su accionar.

Y con ese evento se tendrá la entrada a uno de los eventos más importantes de nuestro País, y se trata ni más ni menos que la Copa Estrella del Mar Puro Sinaloa que se realizará por la Latin América PGA en nuestro puerto, con la presencia de lo más granado del golf latinoamericano y de otros países del mundo.

En resumen, dos importantes eventos a cuál más de interesantes se realizarán al final del mes de marzo, con lo que el menú para los amantes del buen golf estará completo.

Estaremos al pendiente de seguir de cerca ambos… ya reportaremos…

EL CID. - Y ese mismo mes, pero del 10 al 14 de marzo tendrá verificativo en los links del complejo de la Zona Dorada, El Cid Resorts, una edición más del tradicional Torneo Tom García que poco a poco y después de que se dio a conocer la convocatoria correspondiente, se ha visto con solicitud de registros por jugadores de los estados de La Laguna principalmente, atraídos por la gran atención al jugador que se brinda en este tipo de eventos.

Y más que otra cosa porque en realidad, la cuota de 4 mil 950 pesos por jugador se desquitan simplemente con los green fees de 5 días de juego, además de que se tiene la oportunidad de acceder a uno de los premios principales, así como a los O’Yes que corresponden a cada par tres y un premio de 250 mil pesos para el primer hole in one que tenga realización en el desarrollo del torneo.

La fiesta iniciará el jueves 10 y 11 con registro de jugadores y días de práctica y los días 12, 13 y 14, el desarrollo del evento que se efectuará en la modalidad de medal play por categorías.

La cita es en la segunda semana del mes de marzo, pero por lo pronto, ya se encuentran abiertas las inscripciones directamente en el pro shop.

Y hasta aquí, seguiremos la semana próxima D.M. con más de nuestro deporte favorito…cuídese que nada le cuesta…aunque ya esté vacunado…eso ni hablar…