Aprueba la Academia nuevas reglas para la entrega de Premios Ã“scar

Aprueba la Academia nuevas reglas para la entrega de Premios Óscar

Solo para la entrega 93, las películas transmitidas serán elegibles para la estatuilla dorada, y los premios de mezcla y edición de sonido serán una sola categoría de sonido

Noroeste / Redacción

La Junta de Gobernadores de la Academia ha aprobado las reglas y los reglamentos de campaña para los 93º Premios de la Academia.

La devastadora pandemia de Covid-19 obligó al cierre de todos los cines del condado de Los Ángeles a partir del lunes 16 de marzo de 2020. Las reglas actuales de los Premios de la Academia (bajo la Regla Dos, Elegibilidad) requieren que se proyecte una película

en una sala de cine comercial en Los Condado de Ángeles para una carrera de calificación teatral de al menos siete días consecutivos, durante el cual las proyecciones de periodo deben ocurrir al menos tres veces al día.

Hasta nuevo aviso, y solo para el 93 año de los Premios, las películas que tuvieron un estreno teatral previamente planificado pero que inicialmente están disponibles en un servicio de transmisión comercial o VOD pueden calificar en las categorías Mejor película, entrada general y especialidad para Premios de la Academia bajo estas disposiciones:

-La película debe estar disponible en el sitio seguro de transmisión de Academy Screening Room solo para miembros dentro de los 60 días de la transmisión de la película o el lanzamiento de VOD;

-La película debe cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad.

-En una fecha que determinará la Academia, y cuando los teatros vuelvan a abrir de acuerdo con las pautas y criterios federales, estatales y locales especificados, esta exención de reglas ya no se aplicará. Se espera que todas las películas lanzadas posteriormente cumplan con los requisitos de calificación teatral de la Academia.

“La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un teatro. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la históricamente trágica pandemia de Covid-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad de premios. La Academia apoya a nuestros miembros y colegas durante este tiempo de incertidumbre", dijo el presidente de la Academia, David Rubin, y el CEO Dawn Hudson.

"Reconocemos la importancia de que su trabajo sea visto y celebrado, especialmente ahora, cuando el público aprecia las películas más que nunca ”.

Para que las películas cumplan más fácilmente con los requisitos de exhibición teatral cuando se vuelvan a abrir los cines, la Academia también ampliará la cantidad de teatros calificados más allá del condado de Los Ángeles para incluir lugares en áreas metropolitanas adicionales de los EU: la ciudad de Nueva York; el área de la bahía; Chicago, Illinois; Miami, Florida; y Atlanta, Georgia. El Comité de Premios y Eventos evaluará todos los asuntos de reglas y elegibilidad.

Los festivales de cine que se han visto afectados por la pandemia Covid-19 pueden ofrecer películas en línea a través de un muro de pago transaccional o una entrada protegida por contraseña, lo que no afectará la elegibilidad de las películas para la futura calificación de los Premios de la Academia.

La Academia permitirá una exención para aquellas películas que se lanzan en línea a través de la plataforma en línea de un festival afectado, siempre que se presente una prueba de inclusión en el festival. Con estas disposiciones, se espera que las películas cumplan con todos los demás requisitos de elegibilidad para los 93 Premios de la Academia.

La Junta de Gobernadores también anunció cambios en las reglas en las categorías de sonido, música y largometrajes internacionales.

Las dos categorías de sonido, Mezcla de sonido y Edición de sonido, se han combinado en un premio al mejor logro en sonido que enfatiza el esfuerzo del equipo.

El número de estatuillas Óscar® sigue siendo el mismo; se pueden otorgar hasta seis estatuillas. Los destinatarios elegibles pueden incluir un mezclador de sonido de producción, dos editores de sonido supervisores y tres mezcladores de grabación.

En la categoría Música (partitura original), para que una partitura sea elegible, debe comprender un mínimo del 60% de música original. Además, para las secuelas y las películas de franquicia, una partitura debe tener un mínimo del 80% de música nueva.

En un cambio de procedimiento en la categoría de largometraje internacional, todos los miembros elegibles de la Academia ahora serán invitados a participar en la ronda preliminar de votación.

Por primera vez, las presentaciones de películas estarán disponibles a través de la plataforma de transmisión de Academy Screening Room para aquellos miembros que opten por participar.

Estos miembros del comité de votación preliminar del largometraje internacional deben cumplir con un requisito de visualización mínimo para poder votar en la categoría.

También se aprobaron las siguientes regulaciones de campaña: se eliminó el reglamento que prohíbe las citas o comentarios de miembros de la Academia que no estén directamente asociados con la película en ninguna forma de publicidad en ningún medio, incluidas las redes sociales y en línea. Los gobernadores de la Academia y los miembros del Comité de Premios y Eventos, sin embargo, todavía tienen prohibido participar en dicha actividad.

Además, todos los revisores deberán incluir subtítulos opcionales.

Después de las nominaciones, las compañías cinematográficas podrán enviar correos anunciando la disponibilidad de canciones y materiales para hornear en la plataforma de transmisión de la Academia.

Como parte del esfuerzo de sostenibilidad de la Academia, la 93 temporada de premios será el último año en que se permitirá distribuir los reproductores de DVD; estos envíos se descontinuarán a partir de 2021 para los 94 Premios de la Academia.

El acceso a la Sala de proyección de la Academia continuará estando disponible para todos los lanzamientos elegibles. La distribución de CD de música física, guiones y copias impresas, incluidos, entre otros, invitaciones en papel y horarios de proyección, también se suspenderá el próximo año. Se permitirán enlaces digitales a materiales.

Debido al panorama cambiante que rodea la pandemia global causada por Covid-19, todos los asuntos de reglas y elegibilidad para los 93 Premios de la Academia están sujetos a cambios de acuerdo con las pautas nacionales, las órdenes gubernamentales obligatorias del estado y las mejores prácticas determinadas por la Academia.

PORMENORES

-La transmisión de la 93ª entrega de los Óscar está programada para emitirse el domingo 28 de febrero de 2021 por ABC.

-Para conocer las reglas completas de la 93a edición de los Premios de la Academia, visite oscars.org/rules.