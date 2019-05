CONGRESO

Aprueban diputados de Sinaloa minuta de reforma educativa

Los votos opositores fueron de la bancada de Acción Nacional

Gabriel Mercado

Con 35 votos a favor y sólo dos en contra el Congreso del Estado aprobó la minuta de reforma educativa recientemente avalada en el Senado de la República.

Los votos opositores fueron de la bancada de Acción Nacional donde su coordinador Jorge Villalobos Seáñez expuso que no avalaban la falta de un órgano independiente y autónomo para llevar a cabo la evaluación docente, además que esta quedaría al menos los siguientes 120 días en manos de las cúpulas sindicales para el siguiente ciclo escolar mientras se definen las leyes secundarias.

"Estamos en contra de esta llamada contrarreforma educativa... la parte fundamental de la reforma aprobada en 2013 y que desaparece con esta reforma es justamente la evaluación docente, consideramos un retroceso la eliminacion de estos órganos, que eran institucionalmente autónomos", dijo Villalobos.

"Esto no puede ser más que un retroceso porque la educación no puede estar al arbitrio y mucho menos puede estar a merced de un órgano descentralizado cuya creación no garantiza los criterios de objetividad, de imparcialidad y de publicidad de las evaluaciones de las y los docentes de este país", manifestó el panista.

"Te ganamos güey", "son la verdadera oposición", le dijo en tono de broma tras la votación la legisladora independiente, antes de Encuentro Social, Karla Montero Alatorre.

"Son las convicciones", le respondió Villalobos.

Por su parte habló a favor de la iniciativa Flor Emilia Guerra Mena y Victoria Sánchez de Morena, así como Gloria Himelda Félix Niebla del PRI y Angélica Díaz Quiñones del PAS.

Emilia Guerra mencionó que otro México es posible con esta reforma y resaltó que con dicha legislación ya no habrá más rechazados en las universidades ni cuotas en las escuelas públicas.

Destacó también la elevación de los derechos de los educandos y los profesores, con una educación igualitaria, con enseñanza en lo sexual y reproductivo.

Gloria Himelda Félix aplaudió la inclusión de la obligatoriedad y gratuidad de la educación inicial y se ampliara esto a las universidades, sin embargo, comentó que les hubiera gustado se hicieran reformas en conjunto a la Ley de Coordinación Fiscal para tener un fondo educativo y asegurar precisamente esa gratuidad.

"Hoy estamos agregando la obligatoriedad para los efectos al tema universitario... también es cierto pensar que esto no puede ser una letra muerta y hemos dicho que este país no se gobierna por decreto, se debe buscar de manera paralela como sí vamos a hacer viable está reforma educativa", subrayó.

También consideró hubiera sido positivo mantener el Instituto de Evaluación, aunque les da tranquilidad se mantengan las evaluaciones por medio de lo que será el nuevo sistema, esperan en las leyes secundarias se tendrá el cuidado para los efectos de prever un organismo responsable que cumpla con las funciones de la evaluación requerida para la permanencia o no en las aulas.