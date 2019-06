Aranceles hubieran afectado al peso, pero se fortaleciÃ³: AMLO; hay confianza para la inversiÃ³n

Aranceles hubieran afectado al peso, pero se fortaleció: AMLO; hay confianza para la inversión

Desde Chihuahua, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este sábado la actuación de la delegación mexicana en Estados Unidos, donde se llegó a un acuerdo para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el papel de México en la negociación con Estados Unidos en el que se frenó la entrada de aranceles. Dijo que para evitar que México esté expuesto a estas decisiones se trabajará en apoyos al campo para impulsar la autosuficiencia alimentaria.

“Debemos ser autosuficientes porque si se encarecen los alimentos que compramos afuera vamos a padecer en México, pero si somos autosuficientes no nos van a afectar, por eso tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, por eso vamos a apoyar a los productores”, dijo desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

López Obrador llamó a la unidad de todos los gobiernos para la prosperidad del pueblo. “Tenemos que sumar esfuerzos, voluntades, recursos”.

Aseguró que su Gobierno cumplirá todos los compromisos. “Vamos a cumplir todos los compromisos, a eso vengo, a reafirmar que no vamos a fallarles, vamos a entender todas las peticiones, todas las demandas, vamos a ir avanzando poco a poco porque es mucho el atraso”.

Sobre el acuerdo con Estados Unidos reiteró que su Gobierno no busca pelearse con Estados Unidos:

“Afortunadamente se resolvió la crisis. No queremos pelearnos con el Presidente Trump y mucho menos con el pueblo estadounidense, no queremos ser vecinos distantes, sino apoyar al desarrollo, los aranceles hubieran afectado nuestra moneda, pero el pesos se fortaleció después del acuerdo, es de las monedas más fuertes en el mundo y eso permite que haya confianza para la inversión extranjera y si hay inversión hay empleos, paz y tranquilidad”.

El Presidente también se comprometió a apoyar a los productores del campo, tanto ejidatarios y pequeños propietarios, y a mantener los precios de garantía.

“Vamos a apoyar mucho al campo porque necesitamos ser autosuficientes, ahora pasamos por una situación muy delicada porque había la intención del Gobierno de Estados Unidos de cobrar aranceles a los productos e México, una medida unilateral e injusta porque ellos sostienen que ha crecido el número de migrantes, lo cierto es que hay una gran crisis en Centroamérica, pero nosotros no debemos actuar de manera mezquina, es anticristiano, tenemos que darles buen trato a todos los seres humanos, así hayan nacido en cualquier parte del mundo”, detalló el Ejecutivo federal.

Insistió en que los programas sociales de su Gobierno ayudarán a terminar con la inseguridad en el país y arremetió nuevamente en contra de las organizaciones que administraban algunos de los recursos del campo y para los niños.

López Obrador dijo que los gobiernos anteriores facilitaron el saqueo y por eso se acumularon graves problemas nacionales. “Necesitamos cerrar filas y hacer a un lado la corrupción y ya empezamos, ya no se hacen jugosos negocios como era antes, ya no se permite la entrega de contratos a compañías cercanas al Gobierno, ya no se permite la entrega de sobornos para recibir obras en beneficio de unos cuantos, ya se están terminando todos los lujos en el Gobierno”.

Dijo que desde el gobierno de Salinas hasta ahora no se consideraba delito grave la corrupción, pero que ahora sí y el presupuesto va a rendir porque ya no hay corrupción ni lujos en el Gobierno.

ALBORES DESTACA ESTRATEGIA

Por su parte, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, destacó que la encomienda del nuevo Gobierno es incorporar a todas las personas que en el periodo del Neoliberalismo las hicieron a un lado.

“Los programas de bienestar son pare de una estrategia integral”, dijo la Secretaria en la entrega de los Programas de Bienestar desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

Explicó que el cambio de nombre de la Secretaría significa un cambio de la política social en México, “nosotros estamos seguros de que es la unión de esfuerzos lo que hará posible construir la paz y la tranquilidad para el país”.

La funcionaria hizo entrega de la pensión para adultos mayores, cuyo monto es de 2 mil 550 pesos bimestrales, antes era de 1,500.

Ayer, el Presidente El Presidente López Obrador dijo, desde Ojinaga, Chihuahua, que México no quiere una guerra con Estados Unidos, esto en referencia a la amenaza que el mes pasado hizo el mandatario Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos si el flujo migratorio no disminuía.

“Si estuviéramos en la escuela decíamos, a la salida nos vemos, pero resulta que ya no estamos en al escuela, estamos gobernado un país y no se puede así atender un asunto tan delicado. La política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra, nosotros no queremos la guerra con Estados Unidos”, dijo durante la entrega de Programas Integrales de Bienestar.

El líder del Ejecutivo negó que su Gobierno utilizará medidas que violen los derechos humanos de las personas migrantes. Aseguró que ya ha hablado en otras ocasiones con Trump para reiterar esa postura porque, afirmó, a los dos países no les “conviene la confrontación”.

“Tenemos que buscar una solución que signifique que haya trabajo y bienestares en los pueblos, que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, no por la fuerza, no con medidas coercitivas, eso le he dicho en dos, tres ocasiones al Presidente Donald Trump y le he escrito defendiendo esta postura, y yo celebro que ahora él haya aceptado este acuerdo, porque no nos conviene el pleito, la confrontación. Lo cortés no quita lo valiente”, expuso.