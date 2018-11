Ariana Grande estrena hoy su serie documental en YouTube

Dangerous woman diaries de la intérprete de EU incluye presentaciones en vivo de canciones como Focus, Side to side, Dangerous woman, Into you, Touch it y One last time

Noroeste / Redacción

29/11/2018 | 1:59 PM

Foto: Internet

La serie documental Ariana Grande: Dangerous woman diaries, que exhibirá el detrás de cámaras de la gira Dangerous woman de la artista estadounidense, se estrenará hoy el primer capítulo por la plataforma de audio y video YouTube. Cada episodio de la serie documental de Ariana Grande saldrá cada jueves por YouTube con una duración aproximada de media hora, de acuerdo a larepublica.pe.. El proyecto es dirigido y producido por Alfredo Flores, ganador del Shorty Award al Mejor Director; producido por el mánager estadounidense, Scooter Braun y GoodStory Entertaiment de DJ Roth.. } La producción original del sitio web sigue a la intérprete de Thanks u, next durante su gira de 2017 y a través de la creación de su tercer álbum de estudio Sweetener. El documental de Ariana Grande difundirá imágenes exclusivas de la cantante de pop en el estudio de grabación con Pharrell; videos musicales de The light is coming y God is woman, en el set; así como los ensayos para su actuación en los Premios MTV. Los temas que estarán incluidos en el material audiovisual son los siguientes: Dangerous woman, Into you, Touch it, Side to side, One last time y Focus. En ese mismo contexto se apreciarán imágenes del concierto One love Manchester, que organizó Ariana Grande en beneficio de las familias de las víctimas de un ataque suicida con bombas en el exterior del Manchester Arena, luego de su show del 22 de mayo en 2017. ¿Quiénes podrán ver la serie documental? Los cuatro segmentos de la serie estarán disponibles a partir de este jueves 29 de noviembre, en el canal de Ariana Grande en YouTube para los suscriptores Premium. #Ariana Grande

