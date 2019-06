Arma SESESP comitÃ©s ciudadanos para atacar la violencia intrafamiliar en Sinaloa

VIGILANCIA

Arma SESESP comités ciudadanos para atacar la violencia intrafamiliar en Sinaloa

José Abraham Sanz

CULIACÁN.- Desde hace unos meses, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana ubicó los municipios con mayor incidencia en temas de violencia intrafamiliar y trabaja con comités de vigilancia y escolares para atacar este delito, señaló el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar.

El funcionario destacó que ya son más de 130 comités los que se han conformado en zonas de alta incidencia de este delito para buscar atacarlo de manera preventiva.

Ocampo Alcántar explicó que buscan aplicar una política transversal para combatir el delito, además de la formación de policías y la participación ciudadana.

El problema de los delitos como violencia familiar y robo a casa habitación, señaló, es que tienen que ver mucho con zonas específicas. Lo que se tiene que hacer es realizar un mapeo para poder determinar dónde están esos problemas y dónde se generan.

"Focalizamos el espacio y eso es lo que se hizo en el Centro Estatal de Prevención y Secretariado Ejecutivo, hicimos un mapeo de dónde estaban los 50 principales puntos en donde se dan la mayor cantidad de delitos y nos fuimos a hacer comités de vigilancia ciudadana", expresó.

"...En los polígonos más complicados de los cinco principales municipios en donde pudiéramos tener escuelas y ahí nos fuimos a hacer los comités de vigilancia escolar y entonces con ello estamos haciendo marcha exploratorias".

Con las marchas, explicó Ocampo Alcántar, lo que se le dice a la ciudadanía es que salgan y empiecen a convivir entre ellos.

"Yo les he repetido mucho, al momento de hacer la marcha exploratoria lo que estamos logrando hacer no es ir a dar una marcha común y corriente, lo que estamos logrando hacer es que los vecinos se empiecen a conocer, porque ya no se conocen; cuando tú tienes convivencia, y lo insisto, tiene sentido de pertenencia, cuando tu conoces a tu vecino, y sabes quién es y sabes cuántos hijos tiene y saben cómo se llama el chucho que tiene, y entonces empiezas a preocuparte por él, porque sabes que es una buena persona y cuando le pasa algo entonces tú intervienes, si no lo conoces no intervienes, el proceso de convivencia te da un sentido de pertenencia que a su vez te lleva a tener un sentido de protección eso es participación ciudadana", explicó.

Hasta el momento, en los municipios de Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán y Mazatlán, los mismos en donde Sinaloa tiene activada la alerta de género, existen 117 comités de vigilancia escolar, y 56 comités de vigilancia ciudadana.

Renato Ocampo

Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública