Arrancarán hoy las obras en Santa Lucía; el aeropuerto estará listo en 2021: AMLO

El Presidente califica como un despropósito los 140 amparos que se presentaron en contra del proyecto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves 17 de octubre arranca la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, además de que aseguró que la obra estará funcionando en 2021.

Durante su conferencia de prensa, el Mandatario nacional recordó que se presentaron 140 amparos contra la obra, lo cual calificó como "un despropósito", ya que el proyecto que se contempló en Texcoco era una obra costosa y movida "por intereses particulares y corrupción".

"Hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 2021 esté funcionando este aeropuerto, esto se complementa con el daño que se causó al cerrar de manera deliberada o reducir la importancia del aeropuerto de Toluca, dando servicios a muchos pasajeros, entonces de manera deliberada, mañosa, cerraron", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Hoy se habla de todo el proyecto y su conjunto, no puede hacerse el aeropuerto y quedar aislado, tiene que conectarse con el aeropuerto actual y con la CDMX, incluso hasta Hidalgo, porque va a ser el aeropuerto más cercano a Pachuca", abundó.

López Obrador reiteró que con el AISL se va a resolver el problema de la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de que se rehabilitará el aerodroma de Toluca.

"Se va crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional y vamos ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco", indicó el Presidente.

"Fue una muy buena decisión, si no hubiésemos tomado esta decisión estaríamos emproblemados porque no tenía viabilidad la construcción del aeropuerto del lago de texcoco, no era el sitio más adecuado, al contrario, era el peor lugar, es la zona del Valle de México de más hundimientos", insistió, para luego decir que la obra del AISL se realizará con presupuesto público y se cuenta con los recursos necesarios para no adquirir deuda.

El miércoles, tras la revocación de la última suspensión definitiva que impedía el arranque del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Secretaría de la Defensa Nacional invitó al inicio de los trabajos de la obra valuada en 95 mil millones de pesos, que proyecta la construcción de dos pistas y el derrumbe de varias instalaciones de la Base Aérea Militar, incluida una escuela.

La Sedena indicó que el presidente López Obrador será quien encabece el acto simbólico, junto con Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, así como integrantes del Gabinete legal y autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

"Presidirán la Ceremonia de Inicio de la Construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, a partir de las 10:00 horas del día 17 de octubre del presente año, en las instalaciones de la B.A.M. No.1 (Santa Lucía, Edo. Méx.)", citó la Sedena en la invitación a medios.

Ayer miércoles 16 de octubre, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundado, por unanimidad, el recurso de revisión 429/2019, promovido por el Gobierno Federal, con lo que por ahora ya no hay obstáculo legal para iniciar los trabajos del AISL.