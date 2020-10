Arresto del General Cienfuegos es sorpresivo e histórico. DEA lo pide con cargos de narcotráfico

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– El 10 de diciembre de 2019, cuando se dio a conocer el arresto en Dallas, Texas, de Genaro García Luna, hubo sorpresas y no tanta entre la comunidad periodística y entre los especialistas en seguridad. Sorpresa, porque se trataba del exfuncionario mexicano de mayor rango acusado de conspiración para traficar cocaína y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa. Y no tanta, porque durante años, incluso cuando era Secretario de Seguridad Pública del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, había señalamientos puntuales sobre su presunta participación en hechos criminales.

Pero el arresto anoche del General Salvador Cienfuegos Zepeda, un militar mexicano con las más altas condecoraciones y exsecretario de la Defensa Nacional, sí cayó como una bomba. Como una gran sorpresa. Ciertamente fue comandante en estados donde los cárteles del narcotráfico se asentaron: Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Morelos, entre otros. Pero salvo su polémico papel en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, cuando se negó a que militares fueran investigados por su posible participación, terminó un sexenio (el de Enrique Peña Nieto) con un expediente o con sospechas; no se le conocía vinculación con actos directos de corrupción o con presuntos grupos criminales.

“He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, dijo Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, por la noche. Los primeros datos: que Cienfuegos fue detenido por las autoridades estadounidense a su arribo a Los Ángeles. Iba con miembros de su familia.

Citando “fuentes diplomáticas”, Milenio TV confirmó que la petición de la DEA para arrestar al General Cienfuegos fue por narcotráfico, en modalidad de transporte y distribución de drogas. Además, expuso ese medio de comunicación, esas fuentes diplomáticas corroboraron que el extitular de la Sedena fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano Los Ángeles, que se ubica justo en el corazón de esa ciudad.

“La Cónsul en Los Angeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto”, agregó Ebrard Casaubón con extremo cuidado. Hasta donde se sabe, el General no es investigado en México ni aparece en ninguna causa penal. Es Estados Unidos el que lo requiere.

Decenas de generales mexicanos han sido señalados por años de tomar dinero e incluso ser parte de grupos criminales. Pero nunca un General Secretario, en este caso en retiro, había sido detenido. De confirmarse que Cienfuegos fue detenido por un asunto de narcotráfico sería una sorpresa. Y un hecho inédito, nunca antes visto.

SITUACIONES POLÉMICAS

El general Salvador Cienfuegos tuvo durante su mandato al frente de la Defensa Nacional momentos polémicos como cuando se pronunció a favor de la amapola y de la salida del Ejército de las calles. Sobre nexos con el narcotráfico, hasta este momento no existe un dato que vincule directamente al general Cienfuegos, las veces que su nombre ha aparecido en notas periodísticas ha sido por terceras personas integrantes del mismo Ejército.

En febrero de 2013, el diario New York Times publicó que el Gobierno de Estados Unidos había ejercido presión para evitar que el general de División, Augusto Moisés García Ochoa, fuera designado como titular de la Defensa por presuntos vínculos del militar con el narcotráfico. A pesar de que Enrique Peña Nieto no lo designó como Secretario de la Defensa y eligió a Salvador Cienfuegos Zepeda, ambos conservaron al general García Ochoa y le asignaron la comandancia de la XI Región Militar con sede en Torreón, Coahuila.

En octubre de 2015, más de un año después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían que declarar sobre la desaparición de los 43 estudiantes porque, indicó, no había un señalamiento claro que los involucrara en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.

Otro momento polémico ocurrió en el año 2016 cuando dijo que los militares no estudiaban para perseguir a delincuentes. “Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo tareas que no nos corresponden porque no hay quien las pueda hacer”, declaró el 8 de diciembre de 2016 el general Salvador Cienfuegos.

En 2018, el último año de su mandato dentro de la Secretaría de la Defensa, Cienfuegos sugirió que la legalización de la mariguana podría ayudar a disminuir la violencia en Guerrero, un estado líder en producción de amapola. “Ya está en la mesa. Creo que puede ser una salida al problema. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de esos campesinos que ya no les van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno para hacer la morfina, que es para atender el problema del dolor en los pacientes”, declaró el 6 de octubre de 2018.

LA CARRERA DE CIENFUEGOS

Salvador Cienfuegos Zepeda fue Secretario de la Defensa Nacional durante todo el sexenio de Peña Nieto: del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

El General nació en la Ciudad de México el 14 de junio de 1948, y su carrera militar comenzó con su alta en el Ejército mexicano el 23 de enero de 1964. Estudió en el Colegio de la Defensa Nacional, donde obtuvo el grado académico de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional, y también estudió en la Escuela Superior de Guerra, adquiriendo el grado de Diplomado de Estado Mayor.​

Como General de Brigada fue director del Heroico Colegio Militar de 1997 a 2000. Además, ya como General de División, fue comandante de la Quinta Región Militar [que comprende los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes]; de la Novena Región Militar [la de Guerrero]; de la Primera Región Militar [ que abarca la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos], y en Séptima Región Militar [que comprende Chiapas y Tabasco].​

El General Cienfuegos ha sido Agregado Militar y Aéreo en las embajadas de México en Japón y Corea del Sur.

El 1 de diciembre de 2018, durante la ceremonia de Entrega y Recepción de la Secretaria de la Defensa Nacional a los encargados del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su retiro.

Un día antes, el aún titular de la Sedena se despidió de las tropas en un homenaje que se le realizó en el Heroico Colegio Militar. Ahí estaba presente el General Luis Cresencio Sandoval González, quien horas después tomaría su cargo como Secretario de la Defensa Nacional, de quien dijo: es un hombre profesional y valiente. “Aunque deje la tropa seguiré siendo soldado, seguiré siendo su compañero”, dijo entonces Cienfuegos, con la voz entrecortada.