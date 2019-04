Artículo 19 pide a AMLO reconocer discurso de polarización contra la prensa crítica

Al presentar el informe Ante el silencio, ni borrón y ni cuenta nueva, Ana Cristina Ruelas Serna sostuvo que la violencia y las agresiones contra los periodistas fueron en aumento, y tan sólo en 2018 se cometieron 544 agresiones contra la prensa

Noroeste / Redacción

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, México se convirtió en el País más peligroso para ejercer el periodismo, denunció Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, con al menos 3 mil 594 ataques que se perpetraron desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Al presentar el informe: 'Ante el silencio, ni borrón y ni cuenta nueva', Ruelas Serna sostuvo que la violencia y las agresiones contra los periodistas fueron en aumento y tan sólo en 2018 se cometieron 544 agresiones contra la prensa.

Al menos 124 periodistas han sido asesinados entre los años 2000 a 2018 (95 durante los últimos doce años) y 19 comunicadores fueron desaparecidos en el mismo período, según el estudio anual presentado por Artículo 19.

La directora de la organización no gubernamental reveló que entre 2013 y 2018, el incremento de las agresiones contra los periodistas fue de 512 por ciento, además de que continuó "la cultura del engaño, de la maquinación y el ocultamiento de la verdad".

Sin embargo, los mayores incides de violencia contra la prensa se concentraron en el sexenio de Peña Nieto, ya que las agresiones crecieron en un 65 por ciento. "El país que dejó Peña Nieto es el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente", indicó Ruelas Serna.

"A lo largo de su sexenio se cometieron 47 asesinatos, 4 desapariciones y un total de 2 mil 502 agresiones y, aun cuando los números son suficientes para causar indignación, no reflejan por sí mismos el terror al que se enfrenta la prensa en este país", abundó la directora de Artículo 19.

"El clima de miedo causado por estos delitos y violaciones a derechos humanos, que se cometen con total impunidad, y en la mayoría de las ocasiones con participación de las autoridades, es desmedido", agregó Ruelas Serna.

"El miedo, la impunidad ante las desapariciones de periodistas, violencias y agresiones a comunicadores, generan un clima de silencio que limita los derechos fundamentales de libertad de expresión", subrayó la directora de la organización no gubernamental.

El informe de la ONG para la defensa de la libertad de expresión hace un diagnóstico de los problemas que afectan a la sociedad, más allá de la empatía, sobre el hecho de que maten, amenacen, desaparezcan o simplemente logren autocensura en los periodistas.

La organización detalló que son los agentes del Estado, de diversos niveles de gobierno, quienes representan la mayor amenaza contra la prensa. Mientras que Veracruz, Coahuila, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca fueron las entidades más violentas en 2018, alertó.

Artículo 19 también puso énfasis en la impunidad que persiste en los ataques a periodistas, con 99.13 por ciento de casos sin castigo, y el fracaso de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ya que de mil 140 investigaciones solo se han emitido 10 sentencias, una inefectividad casi absoluta.

"Su fracaso es en buena medida la falta de voluntad dentro y fuera de la Procuraduría General de la República [ahora Fiscalía General de la República], por dotarla de capacidades técnicas, humanas y recursos financieros y logísticos suficientes", señaló Ruelas Serna.

El documento anual de Artículo 19 también apuntó sobre el uso de internet para la propagación de contranarrativas y "de los intentos del Estado por reducir estos espacios, buscando controlarlos".

Desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 20 de febrero de 2019, tres periodistas han sido asesinados presumiblemente por su labor, según el informe de Artículo 19.

Ruelas Serna destacó que hasta la fecha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha dado a conocer las medidas y políticas que desarrollará para atender la crisis de violencia a la que se enfrentan los comunicadores, así como la restructuración que realizará en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Además, la directora de Artículo 19 llamó al mandatario nacional a reconocer la polarización, además de no impulsar un discurso contra la crítica y ser un presidente de la República que genere unión.

"Señor Presidente: el horno no está para bollos; la polarización está aquí. Necesitamos a gobernantes que abonen a la unión y a reconocer la polarización. [...] Los cambios no pueden contarse hasta que sucedan", exhortó Ruelas Serna.

Critica ex ministro de SCJN término fifí

José Ramón Cossío Díaz, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de 2003 hasta noviembre de 2018, reprochó el discurso y el término de "prensa fifí" que genera disputas.

"Es una forma de producción de silencio" si a la prensa que critica, la descalifican o denostan, dijo.

Cossío Díaz detalló que Artículo 19 evidencia un desorden institucionalizado en México a través de un balance general del sexenio de Peña Nieto y los primeros meses del gobierno de López Obrador.

El ex ministro resaltó que tan solo en el sexenio pasado se registraron 2 mil 503 agresiones contra periodistas y 47 asesinatos. Dicho panorama resalta la falta de profesionalismo de quienes integran los mecanismos de protección a los comunicadores, dijo.

También la falta de eficiencia se atribuye en algunos casos a la lentitud del sistema y en otro a que los funcionarios desconocen lo que están haciendo, señaló el ex ministro.

"Cuando se da uno cuenta que la gente no sabe hacer aquello para lo cual lo pusieron en esa Institución, no es tanto el presupuesto, hay algunos bien financiados pero no saben cómo enfrentarse, es una falta de capacitación", enfatizó Cossío Díaz.

El ex ministro resaltó que dentro de las recomendaciones que el Informe Anual hace al nuevo Gobierno, es volver a discutir la Ley de Comunicación Social, hecho de suma relevancia en el panorama actual de la industria. "De acuerdo con Artículo 19, la Ley de Comunicación Social quedó mal, hay una iniciativa de derogar", dijo.