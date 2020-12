Artistas le cantan a la navidad

Artistas como Mariah Carey, Ariana Grande, Katy Perry, Mijares, Banda MS, Pandora, Alejandro Fernández, Sebastian Yatra, entre otros, estrenan temas dedicados a las fiestas decembrinas

Fernando Espinoza

La navidad está a la vuelta de la esquina, y varios artistas han sacado sus propuestas musicales para celebrar, en Youtube hay infinidad de canciones que van desde baladas hasta banda sinaloense, y en varios idiomas; sin embargo, todos hablan de amor, prosperidad, buenos deseos.

Desde noviembre y lo que va de diciembre, artistas como Mariah Carey, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Katy Perry, Meghan Trainor, Mijares, Banda MS, Pandora, Matute, Banda Los Sebastianes, Alejandro Fernández y Sebastian Yatra ha estrenado cover y temas inéditos cuya temática son las fiestas decembrinas, en especial la navidad.

Banda MS

Oh santa!

Uno de los temas navideños más exitosos en Youtube es Oh santa!, y es que se unieron tres estrellas internacionales; Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson. Esta es una nueva versión de este popular tema, más rítmico, con bailes y donde cada una tiene momentos para lucir sus voces.

Mariah Carey acostumbra a sacar villancicos cada navidad, este está disponible también en su canal de Youtube, en la primera semana tras su estreno reunió más de 23 millones de reproducciones. Para el video, Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson aparecen rodeadas de los duendes de Santa Claus a quienes animan con su canción.

:

Meghan Trainor y la navidad

La cantante Meghan Trainor sacó todo un disco para celebrar con su voz la navidad, está compuesto por 18 temas, e incluye clásicos como Silent night o White Christmas, además de nuevas canciones y colaboraciones con Gary Trainor, Seth MacFarlane, Jayden Toney, Jenna Toney, Marcus Toney y Earth, Wind & Fire en una muy rítmica interpretación de Holidays.

De este dico, el video de White Christmas (Blanca navidad), es uno de los más populares en su canal de Youtube, donde luce un vestido corte princesa color nieve, con plumas, y gracias ala tecnología cae nieve mientras canta.

Katy Perry es un árbol de navidad

La cantante estadounidense Katy Perry estrenó a través de canal de Youtube de ABC, canal de televisión donde fue jurado del concurso American Idol, un video donde se muestra vestida de árbol de navidad e interpreta un popurrí de los temas I'll be home for christmas y Cozy little christmas.

El año pasado, Katy sacó su versión completa de Cozy little christmas el cual tiene más de 19 millones de visitas.

Yatra canta Santa Claus llegó a la ciudad

El colombiano Sebastian Yatra no se quiso quedar atrás y estrenó el popular villancico Santa Claus llegó a la ciudad, en una combinación de inglés y español. El video en Youtube reúne más de un millón 800 mil reproducciones.

Este tema pertenece además a el EP “Feliz Christmas” que lanzó Universal Music, que se compone de un compilado de diferentes canciones navideñas interpretadas por reconocidos artistas latinos.

Pandora

Sebastian Yatra

Mariah Carey entre Ariana Grande y Jennifer Hudson

Meghan Trainor