Arturo Herrera desmiente que se vaya de la Secretaría de Hacienda, como afirmó un columnista

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que la dirección ejecutiva del Banco Mundial le corresponde a España por los próximos dos años

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, desmintió esta mañana a un columnista financiero que dijo que se va de la dependencia para ocupar una cartera internacional.

“Con relación a lo que apareció ayer. Entiendo que un columnista me mandó buenos deseos, pero no es mi cumpleaños. La verdad es que la nota ni la leí. Me la mandaron por WhatsApp y en los primeros dos párrafos tenía un error y entonces ya no lo leí. Decía que me iba a ir como director ejecutivo del Banco Mundial y la posición por los próximos años ni siquiera es de México, es de España”, dijo.

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que “cuando ya traía información tan mala en la primera línea, pues ya no lo leí”.

Sin embargo, destacó que “más allá de eso, yo creo que para un economista con vocación en el sector público, difícilmente puede haber un mayor privilegio y una más alta responsabilidad que estar en la Secretaría de Hacienda".

“Eso es cierto en cualquier circunstancia, pero es mucho más cierto en las circunstancias que estamos viviendo. Así es que mientras el Presidente me aguante, yo voy a estar por aquí”, aseguró Herrera Gutiérrez desde Palacio Nacional.

El columnista Darío Celis publicó en su columna en El Financiero que Herrera “ya tiene su ruta de salida de la 4T y su mira apunta a Washington, a una posición en el directorio del Banco Mundial”.

De acuerdo con el columnista, Herrera buscaba mantener el cargo hasta finales de 2021 para enfilar su carrera como candidato de Morena a la gubernatura de Hidalgo en los siguientes comicios electorales.