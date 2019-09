Asael SÃ¡nchez, a ratificar lo hecho con Venados de MazatlÃ¡n

Asael Sánchez, a ratificar lo hecho con Venados de Mazatlán

El pelotero regresa con la mentalidad de estar en los primeros planos

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ La edición invernal pasada fue de total provecho para Asael Sánchez al tener la regularidad esperada y responder con una gran campaña.

"Antes que nada estoy agradecido de estar en tierras mazatlecas, vengo con la mentalidad de trabajar fuertemente previo al inicio de la temporada, prepararnos para lo que viene en la campaña y con el objetivo de quedar campeones", dijo Sánchez.

El invierno anterior registró un gran año con Venados no únicamente siendo uno de los mejores bateadores de la organización, sino de la liga por mucho tiempo, ocupando en varios juegos la posición de cuarto en el orden.

"Desafortunadamente en su momento Obregón no me dio esa oportunidad de jugar, en cambio Mazatlán me recibió muy bien, me dio la oportunidad de jugar y respondí, entonces vengo con la misma mentalidad de estar en los planes titulares de Juan José Pacho".

Señaló que el regreso de Guasave a la liga y la presentación de Monterrey le dará mayor calidad a la liga y de paso más trabajo a muchos compañeros.

"Estoy con la mente positiva de seguir con el mismo tenor de mi trabajo, seguir fuertemente entrenando para estar listo y a la disposición del mánager y cuerpo técnico, es la mentalidad que todos tenemos".

Sigue pretemporada

Los entrenamientos van subiendo de tono poco a poco de cara al primer juego de preparación este fin semana en Coyotitán.

Este jueves 19 de septiembre se espera la incorporación del primer extranjero del equipo en la persona del dominicano Jeremías Pineda.