Asegura Alcalde que acusaciones de periodistas son â€˜golpeteo mediÃ¡ticoâ€™

Asegura Alcalde que acusaciones de periodistas son ‘golpeteo mediático’

Ahora es el periodista Mario Martini quien denuncia intimidaciones; Contreras asegura que son acusaciones sin sustentos, pues no se acompañan de pruebas

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Aunque se siguen sumando denuncias sobre supuestos actos de intimidación contra periodistas, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres calificó los señalamientos como “un golpeteo mediático”.

“Soy una persona de principios, jamás en mi vida haría eso, ni siquiera he matado un zancudo en mi vida, soy gente de bien. Apenas quien no me conoce puede creer eso...”, aseveró el Alcalde durante la entrega de boletos para la pelea del boxeador mazatleco Pedro Guevara.

El 11 de julio fue la directora de un portal local de noticias, Janeth Bañuelos, quien denunció públicamente que hay intimidaciones hacia su persona provenientes del Alcalde y del director de Comunicación Social, Jorge Olegario Contreras Núñez, a causa de su trabajo periodístico y opiniones críticas que ha emitido sobre el actual Ayuntamiento.

Benítez Torres consideró que todo es orquestado: “armado por ellos mismos”.

“Algunos medios quieren hacer creer que en Mazatlán estamos mal; Mazatlán está como nunca, duélale a quien le duela”, resaltó.

Sin embargo, Bañuelos no es la única representante de los medios que ha externado su inconformidad por bloqueos informativos o prácticas de intimidación de funcionarios de la administración que encabeza el “Químico” Benítez.

Mario Martini, director de la revista Paralelo 23 e integrante de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, acusó a Contreras Núñez de enviar gente a tomar fotografías de él y su familia, lo que consideró una acción amenazante. Tanto que responsabilizó al Presidente municipal y al encargado del área de Comunicación si algo pasa con él o los suyos.

“Vuelvo a decirte: pongo a tu disposición mis espacios informativos para que si tienes valor y argumentos desmientas lo que he publicado. Te responsabilizo a ti de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia”, le dijo Martini al Alcalde a través de un mensaje de whatsapp, dado a conocer este sábado por el mismo periodista, quien advirtió que el próximo miércoles confrontará a quienes señala.

Guillermo Osuna Hi, columnista de Noroeste, acusó el 9 de junio pasado a funcionarios de esta administración de ejecutar una campaña de desprestigio en su contra, en respuesta a una de sus entregas donde habla del presunto tráfico de influencias que denunció la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez, al asegurar que hay 33 amigos y familiares en nómina del gobierno municipal.

En esta ocasión fue a través de la red social de Facebook, donde apareció su imagen con una publicación donde se acusa a Osuna Hi de ser un pederasta que “molestaba niñas” en la Plazuela Machado, lo cual rechazó como un intento de dañarlo.

“El Químico no amenaza a nadie ni yo tampoco”: Contreras

Al igual que el Alcalde, Jorge Contreras se defendió de las imputaciones.

“El ‘Químico’ no amenaza a nadie, eso me consta, ni un servidor tampoco”, expresó al ser interpelado sobre el asunto.

Más allá de esto, se negó a emitir una postura oficial y desestimó las acusaciones ya que —afirma— no tienen sustento.

“Un mensaje a la sociedad de Mazatlán para que, desde su criterio, cada ciudadano evalúe las notas que se publican respecto a acusaciones; y cuando no van acompañadas de pruebas o testimonios, que la gente use su criterio. Yo no tengo nada que declarar, no voy a caer en juegos de confrontación con nadie...”, manifestó.

Contreras negó tener problemas con periodistas, aunque Noroeste cuenta con los audios donde el funcionario le exige en tono amenazante a la periodista Janeth Bañuelos su derecho de réplica, luego de que en una columna de opinión ventiló que tiene a sus hijos trabajando en el gobierno municipal.

“Y no es amenaza, no distorsiones ya me pasaron contenido, audios tuyos, tengo lo que tú andas diciendo, es mi derecho constitucional a la réplica por que estás mintiendo, es mi derecho y te lo estoy exigiendo”, se puede escuchar en los mensajes, en los que intenta imponer lugar y hora para la entrevista.

Contreras, por su parte, afirma que respeta la libertad de expresión porque es su trabajo, así como mantener un gobierno de puertas abiertas.