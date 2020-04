Asegura Alcalde que debido a la idiosincrasia ciudadanos no acatan medidas de seguridad ante el coronavirus.

Noroeste / Redacción

EL ROSARIO._ Ante la falta de que la ciudadanía cumpla con las medidas que requiere la cuarentena del coronavirus, el Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez, señaló que se debe a un tema de idiosincrasia.

Ya que pese a la indicación de resguardarse para evitar la propagación del virus, y guardar la sana distancia reconoció que siguen las reuniones en algunos hogares. "(Se debe a) la falta de madurez, la falta de responsabilidad ciudadana; la idiosincrasia de las personas a veces no nos ayudan", dijo.

Pineda Domínguez, refirió que la enfermedad no respeta edad, por ello los jóvenes debe de evitar exponerse."el decir estoy joven yo no me enfermo aquí están las estadística, están entre los 25 y 65 años los enfermos", destacó.Refirió que ante la amenaza que representa este padecimiento, las acciones deben ser igual de enérgicas.