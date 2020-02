Asesinan a ex locutor de radio y a su esposa en el interior de su casa, en Iguala, Guerrero

26/02/2020

El ex locutor Rosendo Arroyo Delgado, y su esposa, la profesora jubilada Martha Alicia Arias, fueron asesinados a balazos, este martes 25 de febrero, en la ciudad de Iguala, en la zona norte de Guerrero, según lo confirmó Roberto Álvarez Heredia, vocero de la Mesa para la Construcción de la Paz.

Según el reporte de la Policía Municipal, alrededor de las 12:00 horas un grupo de hombres armados arribó al domicilio del ex locutor de la emisora 'La XE-KF', ubicado en el número 28 de la calle Azucenas, colonia El Paraíso, al oriente de Iguala, donde asesinó a Arroyo Delgado y a su esposa, quien regresaba de compras en el mercado.

Tras varios reportes a la línea de emergencia 911, de que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en el Periférico Oriente de Iguala, elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar de los hechos, y hallaron sin vida al matrimonio, cuyos cuerpos tenían varios impactos de bala.

La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), que después de las diligencias correspondientes, trasladaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala, los cadáveres del también ex funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del Gobierno Federal y de su esposa, de 53 años de edad.

Arroyo Delgado fue director de la emisora XE-KF de Iguala, originario del poblado de Amealco, municipio de Ixcateopan, y su esposa Martha Alicia Arias, oriunda del poblado Sabana Grande, municipio de Tepecoacuilco de Trujano.

El hermano del locutor, Raymundo Arroyo Delgado, es rector de la Universidad Tecnológica de la Región Norte, cuya hija mayor está casada con Cuauhtémoc Salgado Romero, ex diputado local y federal, además de ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cercano al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Arroyo Delgado, de 60 años de edad, era, además, un animador de los jaripeos, eventos populares en la zona norte de la entidad. Asimismo, tenía una amistad con el finado cantautor Joan Sebastián; y con Héctor Vicario Castrejón, ex diputado y ex delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.