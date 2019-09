AsÃ­ es como luce GokÃº... Â¡a los 300 aÃ±os de edad!

Así es como luce Gokú... ¡a los 300 años de edad!

Akira Toriyama, previendo que en algún momento nos encantaría ver al héroe como un anciano, dibujó hace bastantes años cómo luciría Gokú como una persona de la tercera edad

Noroeste / Redacción

18/09/2019 | 09:55 AM

El aspecto de Gokú, el personaje principal de la saga Dragon Ball, como una persona de la tercera edad, fue revelado hace 30 años por el creador del anime, Akira Toriyama.

¿Será que en algún momento veamos a Gokú como un anciano? En Dragon Ball Super ya es oficialmente abuelo, pero físicamente sigue viéndose muy joven. En Dragon Ball GT incluso, se llegó a ver mucho menor que su esposa, Milk, quien sí resintió el paso de los años.

Esto nos hace pensar que jamás veremos al saiyajin con arrugas y cabello gris, o al menos no en los próximos 300 años dentro de la serie, cuando se aproxime a la edad que posee actualmente el Maestro Roshi, citó vanguardia.com.

La imagen fue revelada en 1989 dentro del cómic "The Anime and Me", como parte de una guía especial que Akira Toriyama escribió sobre la serie, aún sin saber cuál sería el desenlace de la misma.

¿Los saiyajin pueden envejecer?

Sí, pero no al mismo tiempo que los seres humanos normales. En Dragon Ball Super, Vegeta reveló que al ser una raza guerrera, sus cuerpos están programados para la batalla por lo que envejecen lentamente, ya que su juventud dura hasta los 80 años. ¡Qué envidia!