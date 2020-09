Así funciona el Comité de Salud en Sinaloa que dictamina casos de Covid-19 sin realizar pruebas

Este Comité está integrado por médicos internistas, un especialista en Epidemiología, médicos en Infectología, especialistas en Neumología y personal de estadística que ayuda a clasificar las enfermedades

Antonio Olazábal

Hasta agosto del 2020 se ha identificado en un 32.6 por ciento el virus de Covid-19 en personas que han fallecido por esta enfermedad, en un 34.2 el diagnóstico quedó en 'probable Covid', 'sospechoso de Covid' con un 25.2 por ciento y Neumonía Atípica en un ocho por ciento.

Para diagnosticar esta enfermedad sin haber realizado pruebas clínicas se reúne un Comité Jurisdiccional de Salud en el Estado, que es el que dictamina casos de Covid-19 sin haberlo identificado por laboratorio.

Humberto Valle Guerrero, Epidemiólogo del Gobierno del Estado, explicó cómo está conformado este comité, el cual consta de personal de cinco áreas que están relacionadas a identificar cuando un paciente tiene todos los criterios para decir que tiene Covid-19.

"En este comité hay médicos especialistas en Medicina Interna, en Epidemiología, hay médicos especialistas en Infectología, hay médicos especialistas en Neumología, y hay gente de estadística que nos ayudan a calificar las enfermedades", detalló.

"Este comité ayuda a unificar estos criterios, es muy fuerte el problema, es muy grande, pero qué tan trascendente es, trascendente es que esté muriéndose gente que esté en edad productiva, gente que deja muchos hijos, gente que deja su trabajo, esto es lo trascendente, y esta enfermedad, el Covid, tiene todos esos criterios", añadió.

El médico sostuvo que este comité trabaja apegado a la ética, y la conformación del mismo, está alineado a los estatutos que marcan los organismos de la salud internacionales.

"El comité no es una decisión nada más de México, es una recomendación internacional por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, de que el Comité esté formado permanentemente para apoyar la dictaminación, no nada más de estas defunciones, sino de otras", indicó.

Valle Guerrero mencionó que este comité diagnostica a personas a los que el laboratorio no dio resultados o que no se admitió la prueba, cuando alguien llegaba muy enfermo y era de urgencia internarlo y cumplía con todos los síntomas de la enfermedad, entre otros factores.

"Este comité nos ayuda muchísimo porque dictamina los casos de los que se tenga dudas ¿qué dudas? Que el laboratorio no nos dio resultado, que el laboratorio no nos admitió la muestra, que el paciente falleció en la calle y reunía signos y síntomas, pero no tenía estudios de laboratorio, se le llama asociación epidemiológica, o sea, el comité es un grupo de expertos cada quien de su área clínica y epidemiológica", especificó.

Añadió que los integrantes de este comité se reúnen cada que es necesario, pero cuando menos, es una vez por semana, y recalcó que está apegado a las normas internacionales y nacionales que dictan los expertos para enfrentar la pandemia de Covid-19.

"Reúnen el criterio para analizar los casos bajo el lineamiento nacional que hay, que está en los lineamientos para vigilancia epidemiológica de las enfermedades por infección respiratoria aguda grave o Covid, como la quieran llamar".