Astros, reacios a llegar al precio a Marlins por J.T. Realmuto

Miami quiere a cambio a Kyle Tucker o Forrest Whitley

Noroeste / Redacción

Los rumores de cambio con respecto a J.T. Realmuto han mermado desde las Reuniones Invernales, ya que los equipos no han estado dispuestos a llegarles al precio a los Marlins por el cátcher estelar.

Los Astros siguen interesados en el receptor, según Jon Paul Morosi de MLB.com, pero Miami ha exigido a Kyle Tucker o Forrest Whitley si han de enviar a Realmuto a Houston. Por lo tanto, las conversaciones entre los dos clubes no han avanzado.

Tucker y Whitley ocupan el quinto y octavo puesto, respectivamente, en la lista de MLB Pipeline de los 100 mejores prospectos de Grandes Ligas. Houston tiene otros dos prospectos en dicha lista -el jardinero cubano Yordan Álvarez (número 42) y el diestro Josh James (número 95)-, pero tiene lógica que los Marlins pidan a Tucker o a Whitley, ya que Realmuto posiblemente sea el mejor jugador en la posición más escasa ahora mismo y le faltan dos años por convertirse en agente libre.

Aun después de canjear a Christian Yelich, el dominicano Marcell Ozuna, Giancarlo Stanton y Dee Gordon hace un año, los Marlins no tienen prospecto alguno en el Top 100, por lo que al club le urge recibir una buena remuneración a cambio de Realmuto.

No obstante, dado que los Astros cuentan con Max Stassi y el venezolano Robinson Chirinos detrás del plato, no es sorprendente que no vean motivo para ceder a Tucker a Whitley para adquirir a Realmuto.

(Con información de MLB)