AtenderÃ¡n en grupos de 10 personas a usuarios que vayan a trÃ¡mites a la USE

Atenderán en grupos de 10 personas a usuarios que vayan a trámites a la USE

Gabriel García Coppel, Director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, informó que las unidades de servicios estatales tomarán medidas preventivas ante el coronavirus

Karen Bravo

Las unidades de servicio estatales atenderán en grupos de 10 personas que acudan a recaudación, como medida de prevención ante el Covid-19, informó a Periódico Noroeste Gabriel García Coppel, Director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

“Se pusieron dos filtros en la USE y en las unidades administrativas también para crear un mayor control de la gente, están entrando de 10 en 10”, explicó.

“También se instalaron dispensadores de gel antibacterial en todas las oficinas de recaudación, tenemos 44 módulos en todo el estado y además al terminar las jornadas de trabajo laborales cada día se están desinfectando las áreas de trabajo por un equipo profesional”, dijo.

El lunes, la Unidad de Servicios Estatales de Culiacán lució abarrotada, ya que faltaba una semana para que se venciera la oportunidad de tener un 75 por ciento de descuento en trámites vehiculares, lo que generó críticas porque no se estaban siguiendo las indicaciones de prevención en contra del Covid-19.

Ese mismo día, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que la fecha se aplazaría al 30 de abril para evitar aglomeraciones.

García Coppel explicó que tras el anuncio disminuyó ligeramente la afluencia de personas acudiendo a la USE, y en conjunto con las medidas de prevención buscarán brindar mejor atención.

“Reubicamos la sala de espera al exterior de las principales recaudaciones de la USE, o sea, ya no están adentro, están afuera al aire libre que sí tienen techo pero no tienen pared, eso hace que el virus sea menos contagioso y además estamos dispersando a las personas para que no estén tan pegadas”, explicó.

“En Culiacán se instalaron computadoras en la explanada para trámites exprés, como son las bajas, las calcomanías y los canjes, todos los pagos más rápidos se pueden hacer en cajas que están afuera de las recaudaciones de renta para que la gente no tenga que entrar a las oficinas”, detalló.

El Director de Sates invitó a la población a también aprovechar el 10 por ciento de descuento adicional si realizan los mismos trámites en el portal www.sinaloa.gob.mx