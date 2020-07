Atlas le saca el empate de Ãºltimo minuto a Tigres en la Copa GNP por MÃ©xico

Atlas le saca el empate de último minuto a Tigres en la Copa GNP por México

Los felinos se medirán en semifinales a La Máquina

Noroeste / Redacción

ZAPOPAN._ Atlas y Tigres se midieron en la cancha del Akron. Los Zorros, de último minuto, obtuvieron el resultado con un gol de Alejandro Gómez. A pesar de ir perdiendo dos goles por uno, el equipo de Rafael Puente logró concretar después de varios intentos en la Copa GNP por México.

Los felinos iniciaron con dominio en tierras tapatías, el Atlas no encontraba la llave mágica para vencer a la zaga felina al iniciar el encuentro.

Al 22’, Luciano Acosta aprovechó una desatención de los dirigidos por Ricardo Ferretti. El elemento rojinegro le quedó el balón cerca del manchón penal; disparó, para así, poner el primer tanto de la tarde.

Los Tigres no se quedaron por vencidos, ocho minutos después se vio el poderío de la ofensiva universitaria. Tras ciertos rebotes, Aquino firmó el gol que igualó el encuentro después de un pase de André-Pierre Gignac.

Casi al finalizar la primera mitad, apareció otra vez la dupla tan esperada rumbo al siguiente torneo: “Leo” Fernández y Gignac.

El uruguayo puso un increíble pase al francés. “Dedé”, con su habilidad con el esférico complicó la salida del cancerbero atlista para anotar y tomar la ventaja en el marcador.

No obstante, en la segunda parte, Atlas supo equilibrar la balanza, tuvieron un par de oportunidades en el arco de Nahuel Guzmán, pero la suerte no estuvo de su lado y no pudieron marcar en su arco.

Aunque la insistencia tuvo su premio. El Atlas fue auxiliado por su jugador Gómez anotando, prácticamente en los últimos segundos. Se convirtió en héroe en el Torneo de Preparación.

Con el resultado se confirma la primera semifinal de la Copa GNP por México entre Cruz Azul y Tigres.

(Con información de FMF)