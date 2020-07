#AUDIO El Alcalde de Mazatlán sí dijo que se amparó ante resolución para disculparse con Síndica Procuradora

En la entrevista, Luis Guillermo Benítez Torres expuso que contra la sentencia del Tribunal Estatal Electoral, recurrieron al Tribunal Federal Electoral

Noroeste / Redacción

Aunque el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, difunde en sus redes sociales que es falsa la noticia publicada en Noroeste de que tramitó un amparo contra la resolución que lo obliga a disculparse públicamente con la Síndica Procuradora, él sí lo dijo.

En una entrevista realizada el sábado, el Presidente Municipal indicó que no es que no quiera disculparse con la Síndica Procuradora, pero que están en un proceso jurídico que aún no ha terminado.

Ese proceso, es un amparo en contra de la orden de ofrecer una disculpa pública a la Síndica Procuradora por violencia política de género.

“La verdad es que mientras no termine el proceso y se dictamine, no es necesario hacerlo”, expuso.

En el audio, señala que a los dos-tres días de que el Tribunal Estatal Electoral emitió la resolución, tramitaron el amparo ante el Tribunal Federal Electoral.

Este es el audio:

Esto es lo que dice en su cuenta de Twitter

Y así se publicó en la Portada de la Sección Local