AUDIOS: Revelan cómo el Chapo negociaba heroína; el capo llora al ver a sus hijas en la Corte

En el juicio que se le sigue en Nueva York, se reproducen audios donde supuestamente hace la negociación con uno de los testigos

noroeste.com

La Fiscalía de Estados Unidos reprodujo ayer miércoles en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, dos audios en el que se escucha a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, negociando el precio de un cargamento de 20 kilos de heroína con destino a Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Las grabaciones data de mediados de noviembre del 2008 y fue hecha por Pedro Flores, considerado por las autoridades federales estadounidenses -junto con su hermano gemelo Margarito- como el narcotraficante más importante de la ciudad de Chicago, y quien declaró en su calidad de testigo protegido en el juicio que se lleva a cabo contra el capo sinaloense.

Cuando las grabaciones se realizaron, los hermanos Flores ya estaban colaborando con la Administración Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), ante la guerra entre los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, que entonces apenas iniciaba.

"Hablar con El Chapo no era fácil, y tampoco tenían las herramientas más sofisticadas para grabar llamadas. Tuvieron que hacerlo con una grabadora digital sencilla, comprada por él mismo en una tienda de electrodomésticos, para tratar de registrar las voces", señaló el diario El Universal, uno de los pocos medios que tienen acceso a la Corte neoyorquina.

"Tras muchos intentos y excusas para justificar la llamada con 'el señor', finalmente el Chapo conversó con Pedro sobre negocios. Sin embargo, Flores no pudo atender la llamada: no tuvo tiempo de preparar la rudimentaria puesta en escena para grabarlo", abundó el rotativo.

"Dos minutos después, Flores le devolvía la llamada: al otro lado del aparato estaba Guzmán. '¡Amigo!', responde El Chapo, en ese momento totalmente inconsciente que, cualquier palabra que dijera iba a ser grabada y enviada a la DEA", narró el medio mexicano.

"'Intenté que pareciera algo lo más normal posible', confesó el testigo, incapaz de mirar a la cara a quien traicionó [Guzmán Loera]. Flores trató de 'continuar la conversación' lo máximo posible", indicó El Universal sobre la llamada.

"¿Tú no tienes manera de traer ese dinero hasta aquí?", preguntó el Chapo a Pedro Flores en la primer conversación telefónica, en la cual el capo sinaloense le dice, también, que un trabajador suyo recogerá el dinero de la venta en Chicago.

"Entonces, ¿cómo le hacemos? Este, el muchacho de Chicago que te hable a ti, pero tú te levantas en la tarde. Y los bancos abren en el día, fíjate", le dice Guzmán, bromeando, a Flores. "No, yo lo mando. Lo mando, me levanto temprano, no se apure. Yo me encargo de que los reciba temprano", responde el narcotraficante estadounidense.

En la segunda grabación, hecha el mismo día con tan sólo media hora de diferencia, ambos narcotraficantes pactaron el precio de un cargamento de 20 kilos de heroína, que al final fue vendida a los hermanos Flores por el Chapo, a 50 mil dólares cada uno.

Flores le había pedido a Guzmán Loera acceder a un descuento de 5 mil dólares por kilo., trato que el capo sinaloense aceptó, debido a que Pedro le aseguró que que le haría el pago de inmediato, en efectivo, aunque en el audio se escucha decir al estadounidense que "en cheque".

William Púrpura, abogado de Guzmán Loera, puso en duda los audios. "Tenemos que confiar en su palabra de que se trata de la voz de él [el Chapo] ¿no?", preguntó el litigante a Flores, en tono sarcástico. Sin embargo, se estableció que la Fiscalía hizo las pruebas necesarias que corroboraron que la voz sí es la voz del capo sinaloense.

Aquí les mostramos un fragmento del más reciente audio conocido y que sería prueba clave de la fiscalía en medio del juicio a Joaquín #ElChapo Guzmán. @LauraSepulveda desde la corte federal en Brooklyn. pic.twitter.com/XcE17wqacr — Voz de América (@VOANoticias) 19 de diciembre de 2018

Pedro Flores, ciudadano estadounidense que recibió una condena de 14 años de prisión tras declararse culpable de cargos relacionados con el tráfico de drogas, se convirtió en la década del 2000 en el más importante distribuidor de cocaína para el Cártel de Sinaloa en Chicago.

El testigo describió que comenzó en el negocio del tráfico de drogas desde los siete u ocho años de edad, cuando ayudaba a su padre a descargar cargamentos de drogas en Chicago. En su carrera, Flores y su hermano distribuyeron 60 toneladas de cocaína y otras drogas, lo que hizo ganar alrededor de 800 millones de dólares al Cártel de Sinaloa.

El negocio se multiplicó una vez que los hermanos gemelos entraron en contacto con Guzmán Loera y con Ismael Zambada García, alias el Mayo. Los Flores tenían como principal contacto a Vicente Carrillo Leyva, alias El Ingeniero -hijo del Señor de los Cielos-, quien era su intermediario con el Chapo y otros narcotraficantes que trabajaban con él.

En 2004 Pedro huyó a México ante la presión por la persecución de autoridades estadounidenses. Un año después Flores conoció al Chapo en su rancho de Culiacán, Sinaloa, y así comenzó el contacto directo con él y el Mayo, según medios que estuvieron presentes durante una de las audiencias en la Corte.

EMMA CORONEL LLEVA A SUS HIJAS A AUDIENCIA EN LA CORTE DE NY

Luego de tres días de ausencia, Emma Coronel Aispuro reapareció en el juicio de su esposo, y por primera vez llevó a una audiencia a las hijas que tuvo con el capo sinaloense, quien derramó unas cuantas lágrimas al ver a las gemelas María Joaquina y Emaly Guadalupe Guzmán Coronel.

Algunas periodistas que tienen acceso al juicio narraron que durante la audiencia de este jueves, el capo ha estado volteando para saludar a sus niñas y mandarles besos, mientras que su abogado Jeffrey Lichtman ha tratado de confortar a su cliente, dándole palmadas en la espalda en varias ocasiones.