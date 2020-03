Aun con puertas abiertas, coronavirus alejÃ³ a la gente en inicio de J10 de Liga MX

FUTBOL

Aun con puertas abiertas, coronavirus alejó a la gente en inicio de J10 de Liga MX

En Tijuana, ciudad fronteriza a Estados Unidos, la asistencia cayó hasta con 10 mil personas menos respecto a la mayoría de sus juegos

Noroeste / Redacción

Los dos partidos que se jugaron con público en la Jornada 10 mostraron que aun con puertas abiertas el temor al coronavirus ya existía entre la afición, a tal grado que las asistencias a esos partidos se quedaron muy por abajo a las entradas que en promedio había tenido el Clausura 2020.

De acuerdo a datos de la Liga MX, si se suma el público en el Morelia vs. Gallos (17,432 personas), más el de Xolos vs. Pachuca (16,333), se obtiene un total de 33 mil 765 personas, que da un promedio de 16 mil 882 asistentes a cada encuentro.

Ese número está muy abajo del promedio que se tenía por partido hasta antes de la Jornada 10, el cual era de 23 mil 845 personas; es decir, que en los dos encuentros que se jugaron con gente hubo 6 mil 963 personas menos.

El miedo a la pandemia del Covid-19 es aún más claro si consideramos el caso particular de Xolos, tomando en cuenta que Tijuana es una ciudad fronteriza a Estados Unidos, donde los contagios son mucho mayores que en México.

En lo que va del Clausura 2020, Xolos ha jugado cinco partidos en casa, de los cuales en las Jornadas 1 (vs. Santos), 3 (vs. América), 5 (vs. Toluca) y 7 (vs. Chivas) las entradas fueron llenos de 26 mil 158 personas en el Estadio Caliente.

Sin embargo, en la Jornada 8 (disputada el 28 de febrero ante Puebla), comenzó a bajar y en ese encuentro fue de 23 mil 333 personas, mientras que para la Jornada 10 ante Pachuca, en juego disputado el pasado viernes 13 de marzo, la asistencia cayó dramáticamente a 16 mil 333 personas.

Es decir que en Tijuana casi 10 mil personas menos asistieron al futbol a comparación de sus primeros cuatro juegos como local, justo cuando la ola de contagios se ha ido incrementando en el hemisferio occidental del mundo y en Estados Unidos.

Por su parte, la entrada del juego en Morelia ante Gallos, la cual fue de 17 mil 432 personas, fue su segunda peor asistencia en el semestre, donde la mejor fue en la Jornada 8, cuando hubo 25 mil 276 aficionados y el rival fue Cruz Azul.

Cabe recordar que el resto de partidos de la Jornada 10 se jugaron a puertas cerradas como medida preventiva de la Liga MX, en un anuncio dado a conocer el sábado al mediodía, mientras que la actividad futbolística en México se ha suspendido por tiempo indefinido, al igual que en prácticamente todo el planeta.