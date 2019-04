Ayuntamiento de CuliacÃ¡n gastaba $29 millones en sueldos de miembros del ComitÃ© Ejecutivo del Sindicato: Estrada

Ayuntamiento de Culiacán gastaba $29 millones en sueldos de miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato: Estrada

El Alcalde asegura que actualmente la Comuna paga 12 millones de pesos anuales a 40 trabajadores sindicalizados por estar dentro de este comité

Antonio Olazábal

09/04/2019 | 12:58 AM

El Ayuntamiento de Culiacán gastaba 29 millones de pesos al año en sueldos para más de 110 miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, señaló Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de la capital sinaloense detalló que de los 110 miembros del sindicato que estaban en el comité, quitó a 70 que no justificaban su presencia en él, y los puso a trabajar en distintas áreas de la comuna. En total el Comité Ejecutivo se quedó con 40 sindicalizados, y de 29 millones de pesos que se pagaban anteriormente, ahora se erogan 12 millones al año.

"Los que no tienen razón son los 70 que detectamos que ya están volviendo a sus bases, que son como 16 ó 17 millones pesos, son muchos más; desde enero ya están volviendo a trabajar, (éstos 40) son parte del Comité Ejecutivo, para qué voy a pelear con ellos, siempre ha sido así, lo que no ha sido así y no debe de ser los 70 adicionales comisionados", explicó.

Estrada Ferreiro compartió que ha sido buscado por David Alarid Rodríguez, líder del Stasac para entablar un diálogo por la amenaza de emplazamiento a huelga por parte del sindicato el próximo 13 de mayo. La reunión sería entre hoy o mañana de acuerdo al Alcalde.

"Me habló hace como cuatro días, pero yo estaba por salir a México y Acapulco, ayer me volvió a marcar y le contesté. Quedamos de vernos entre hoy y mañana para platicar... él quiere hablar conmigo, yo lo voy a atender", detalló.

El Presidente Municipal afirmó que él no busca reprender al sindicato con la auditoría que ordenó hacer al Stasac, solamente desea transparencia y se corrijan algunas irregularidades.

"Jamás voy a tomar represalias contra nadie, la auditoría se ordenó y se está haciendo ya, se está preparando. No hay represalias contra nadie, quien esté mal tiene que corregirse o pagar las consecuencias legales", explicó.