Ayuntamiento de CuliacÃ¡n instalarÃ¡ mÃ¡s pasos peatonales seguros

Ayuntamiento de Culiacán instalará más pasos peatonales seguros

Luego del cruce peatonal realizado en el ISSSTE por la Calzada Heroico Colegio Militar, Jesús Estrada Ferreiro indicó que se construirán al menos seis más en puntos estratégicos de la ciudad

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán instalará más pasos peatonales seguros, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de la capital sinaloense desestimó que el costo de estos pasos peatonales cuesten demasiado para al Municipio, esto luego de que una reportero le cuestionó por el recurso que se gastó la comuna por el paso hecho en la Calzada Heroico Colegio Militar, a las afueras del ISSSTE, donde se erogaron 52 mil 300 pesos.

“Lo que se haya gastado, es lo justo, lo correcto, no gastamos ni más ni menos...si hubiera gastado 100 mil y es útil para la seguridad, eso gastamos, no me importa a mí las cantidades”.

-- ¡No es una .cifra elevada?

“No sé no soy ingeniero, los técnicos, los que lo hicieron, ellos saben cuánto se gastó, y cualquier persona que lo sepa pero con conocimiento de causa, no como mitote, pueden averiguarlo, y constatarlo, no chismes”.

Estrada Ferreiro, visiblemente molesto, señaló que estos trabajos se seguirán haciendo, y mencionó al menos seis puntos donde ya tiene visualizado hacer estos cruces seguros para la ciudadanía.

--¿Cuántos pasos como ese se van a construir aquí en culiacán?

“Muchos, principalmente por el Bulevar las Américas, donde fue el accidente de la ‘chamaquita’ que falleció, y si gastamos un millón, pues un millón vamos a invertir, para evitar este tipo de cosas, que no me estén cuestionando por eso en las redes y toda la bola de mitoteros que están ahí”.

“Va a ser también ahí en la misma CU ahí a un costado, por la escuela de Derecho, la otra puede ser por la Josefa Ortiz de Domínguez, en el polígono del área educativa, otra frente al Tecnológico de Culiacán, otra frente a la clínica del IMSS en el Humaya y todas las partes donde se requieran así gastemos 52 mil pesos o un millón de pesos, para que les digan a quienes estén cuestionando tonteras, que se preocupen por trabajar ellos, por hacer cosas buenas y no andar hablando babosadas”.

El Alcalde llamó a quienes lo critican a hacerlo con fundamento y no por redes sociales o mitotes. Además, exhortó de nuevo a la prensa a apoyarlo en lo que considera buenas acciones que está haciendo su administración.

“A mí me molesta este tipo de cuestionamientos porque son para beneficio de la ciudad, de la seguridad pública, pues hombre, en lugar de hacer eso, ustedes apóyennos pero diciendo que está bien, o si no está bien díganlo, pero no saquen la noticia diciendo que gastamos mucho o gastamos poco, hagan la cuenta”.