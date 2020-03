Ayuntamiento de Escuinapa ha sido incapaz de proporcionar agua potable a Isla del Bosque: Vecinos

Esther Moreno García dice que llevan 15 días sin el vital líquido y las autoridades municipales no les dan respuesta

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El municipio ha sido incapaz de proporcionar los servicios básicos como agua potable a la comunidad de Isla del Bosque, quienes cumplieron ocho días sin el servicio.

Así lo señaló en nombre de sus vecinos la señora Esther Moreno García, quien indicó que los aljibes están secos, pues el problema de agua potable se ha ido agudizando.

“No nos hacen llegar agua, han pasado muchísimas administraciones y debe darse prioridad, el agua es importantísima para la vida, ya está un partido u otro y no resuelven, en el artículo 115 constitucional se señala que el municipio es el encargado de abastecer de agua potable a la población y son incapaces de eso”, expresó.

El agua en la comunidad está a metro y medio si se hace un pozo artesano, pero las condiciones de este líquido no son las mejores pues se tienen fosas sépticas, que ven incrementando lo que acumulan al llegar entre 4 y 5 mil personas cada temporada a trabajar en el campo.

Esto hace que el agua que se extrae de los pozos no esté en condiciones para el consumo o el uso, quienes hacen uso de ella para bañarse padecen de problemas en la piel.

Por ello es importante el agua potable, que llega de los acueductos y que desde el año pasado solo llega una vez a la semana o en casos donde presuntamente hay fallas en el acueducto, pasan hasta quince días sin el vital líquido como es el caso.

“Desde hace cinco meses nos avientan agua potable una vez por semana, ahorita son quince días que no tenemos nada de agua, el agua que sacamos de los pozos no sirve, nos llenamos de granos”, dijo.

Señaló que no es posible que la administración pública no cumpla con dar servicios a la sindicatura, una de las que más impuestos obtienen debido a la actividad agrícola, y de Las fiestas del Mar de las Cabras.

“Nos estamos organizando para defendernos del abuso, de la Isla obtiene muchos ingresos (el municipio) en las playas dejan el basurero, no hay drenaje, no hay agua potable, mucha gente migrante se queda a vivir aquí, no dan alternativas de solución en un futuro”, dijo Moreno García.

El agua es de uso humano, sin embargo podría estar siendo usada para actividades agrícolas, empresas grandes que van hacía el valle podrían estar succionando directo del acueducto mientras la población está padeciendo, indicó.

Todas estas situaciones que ha planteado se las ha hecho llegar al Alcalde Emmett Soto Grave a través de escritos, pero no le han dado audiencia ni tampoco respuestas.

Indicó que Morena se planteó como una opción de cambio que no ven, ni sienten, pues las comunidades están abandonadas y exhortó a los regidores a asumir también un papel de defensa de los intereses del pueblo, pues aunque se dice que hay un regidor originario de Isla del Bosque, ni siquiera lo conocen y éste probablemente no sepa que han pasado quince días sin que tengan agua.

“Necesitamos regidores que sepan y quieran resolver los problemas del pueblo, no en cómo ganar un sueldo, a los regidores ni los conocemos”, puntualizo.