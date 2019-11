Ayuntamiento de Rosario y Conselva anuncian plan de manejo integral del Huizache-Caimanero

Noroeste / Redacción

26/11/2019 | 12:34 AM

MAZATLÁN._ Un llamado a la unión entre mujeres, hizo la presidenta del Sistema DIF Mazatlán, Gabriela Peña Chico para defender a las mujeres que están pasando por una situación difícil y que pone en riesgo hasta su vida.

Esto al asistir a la conferencia que con motivo de la celebración del Día Internacional de la no violencia contra la mujer, realizó la organizada de Mujeres Empresarias Canaco, que preside Hilda Amador Sánchez.

La presidenta del DIF Mazatlán reconoció que hay mujeres que siguen sufriendo desigualdades sociales, y que para puedan superar esas dificultades, es necesaria la unión de todas las mujeres.

“Todas las mujeres somos fuertes y poderosas, y podemos ser nuestras mejores aliadas, aun las que viven en desigualdad de condiciones”, indicó.

Al disertar la conferencia “Mujer y transformación, mujer y seguridad”, y que nuestras historias y lecciones sirvan para que más mujeres vivan, Claudia Milena Garzón Padilla, quien es Directora de la Unidad de Análisis Criminal de Colombia, advirtió que la “normalización” de la violencia es la que está matando a las mujeres en el mundo.

“La amenaza más grande de una mujer es otra mujer, porque no estamos preparadas para apoyarnos mutuamente. Pensamos que el empoderamiento es la autoestima, sin embargo es la capacidad de reconocer, apoyar y exhortar a otra mujer a que siga superándose, generar espacios de vida, trabajar con hombres. Aunado a ello, se está normalizando la violencia porque tenemos depredadores a la mano que no sabemos identificar y permitimos atrocidades en lugar de buscar ayuda y salir de situaciones de conflicto”, señaló.

La expositora consideró que el primer paso para salir de un problema de violencia es contar las historias, no normalizarlas y exhortar a otras mujeres a escuchar historias de vida que salven vidas.

“Es atroz la estadística y más que no hacemos nada. Estamos viviendo una época de hombres que se suman al esfuerzo del cambio y la transformación. Si nos unimos más, cambia el mundo, pero si no creemos en nosotras mismas no podremos lograrlo”, puntualizó.

A la plática asistieron el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Federico Rivas Valdés; el Presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Martín Arthur; el Coordinador del Consejo, Guillermo Romero; y el Presidente de la Canaco Servitur, Jesús Sandoval.