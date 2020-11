Ayuntamientos de Sinaloa sin facultad para multar a negocios que brinden plásticos de un solo uso

Othón Herrera y Cairo Yarahúan dice que se analiza cuáles serán los mecanismos de reforma reglamentaria para facultar a inspectores municipales y poder sancionar

Belem Angulo

CULIACÁN._ En Sinaloa, los municipios no están facultados para sancionar a aquellos comercios que incumplan con lo establecido en la Ley de Residuos del Estado, informó el Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo Yarahúan.

La Ley prohíbe comercializar, distribuir o entregar, a título gratuito u oneroso, productos de plástico no biodegradables como los popotes y las bolsas para trasladar productos.

"Estamos en pláticas para ver cuál sería el mecanismo de reforma reglamentaria para poder darle la facultad a los inspectores de poder sancionar", dijo.

"Aunque la Ley General habla de que los municipios establezcan alguna sanción, en la práctica los municipios no están en una facultad".

El 27 de enero fue aprobada esta reforma a la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa en el Congreso del Estado y fue publicada el 21 de febrero.

Herrera y Cairo Yarahúan explicó que el Gobierno estatal se encarga de inspeccionar a los mayoristas que proveen de estos insumos a los pequeños comerciantes.

"Las investigaciones que hemos estado haciendo son las existencias que ya tenían, prácticamente controlando a los mayoristas y terminando se las existencias actuales, ya no va a haber la distribución de este tipo", prometió.

"Los comerciantes están muy convencidos de esto porque les genera mucho gasto menos".

Las gestiones para que las alcaldías puedan sancionar a quién incumpla lo dispuesto por el Legislativo se remontan al mes de julio, cuando en Mazatlán se trabajó con los Regidores un reglamento.

"Nosotros no entramos porque el reglamento no está todavía aprobado, posiblemente el próximo año iniciemos con todos los plásticos (no solo bolsas de transporte y popotes), porque el Municipio es soberano y nosotros pusimos todos lo desechables”, señaló Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología Municipal de Mazatlán, el pasado julio.