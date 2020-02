Bad Bunny actuÃ³ en programa usando una falda, como protesta por el asesinato una mujer transgÃ©nero

Bad Bunny actuó en el programa de Jimmy Fallon usando falda como protesta por el asesinato de Alexa en Puerto Rico

“Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”, decía en la playera que utilizó el cantante en el programa “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

Bad Bunny mostró su repulsa por el asesinato en Puerto Rico de la mujer transgénero Neulisa “Alexa” Luciano Ruiz, con un mensaje reivindicativo durante su actuación en el programa norteamericano “The Tonight Show With Jimmy Fallon”, citó peru21.pe.

Durante la presentación de la canción “Ignorantes”, que forma parte de su nuevo disco, “YHLQMDLG”, el cantante puertorriqueño vistió una falda y una camiseta blanca con un mensaje reivindicativo y de repulsión a este asesinato.

La reivindicación del artista ha tenido una enorme repercusión en Twitter, donde se han multiplicado los mensajes de apoyo a Bad Bunny por su acción y de repudia por el asesinato de Alexa, que se produjo el 24 de febrero.

Un crimen que ha creado una gran polémica en el país centroamericano debido a su violencia y a la grabación de la mujer justo antes de morir en la que varios hombres le propinan insultos y amenazas.

Además, el asesinato tuvo lugar justo el día después de que su imagen se hiciera viral en redes sociales tras la denuncia de un hombre al ver entrar a Alexa en el baño de mujeres de un McDonald's del municipio de Toa Baja.

Wow. Bad Bunny (@sanbenito) wore a skirt on the @FallonTonight with a sweater that read "they killed Alexa, not a man with a skirt"

Alexa was transgender woman in Puerto Rico ridiculed & killed, on her birthday, by murderers who videotaped the crime & posted it on social media. pic.twitter.com/i2iBAmdVK5