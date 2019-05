BALLET

Bailar es mi vida, dice la sinaloense Sibel Rivera

La sinaloense Sibel Rivera Robles obtiene Medalla de Bronce en el Concurso Internacional en Cuba, y este viernes bailará en la Gala Dancística

Nelly Sánchez

Algo ha llevado a Sibel Rivera a triunfar en el escenario: su disciplina, su constancia, su pasión. Bailar para ella significa su vida y este viernes será una de las participantes en la Gala Dancística, que se llevará a cabo en el Teatro Pablo de Villavicencio, a las 18:00 horas.

"Bailar es mi vida, lo que me apasiona, lo que todos los días quiero hacer, todos los días quiero bailar, es una parte muy importante de mi vida".

Sibel Rivera nació en Culiacán, tiene 18 años y desde los 3 estudia ballet. Comenzó en la Escuela con Técnica Cubana de Ballet, de Karemia del Rey quien la formó y la llevó a concursos, talleres, encuentros hasta ser seleccionada en la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, en Cuba, donde se graduará este año como bailarina profesional.

"Yo empecé a bailar a los 3 años, mi mamá me metió a ballet con mi hermana mayor, luego ella se salió y yo también, uno copia todo, pero me di cuenta, que yo sí quería seguir en ballet, volví a los 5 años. Sólo me salí un año", recuerda.

"A los 10 años, la maestra Karemia me llevó a concursar al Vignale Ragazzi de Italia y que gané la medalla de oro, me lo empecé a tomar más enserio, más profesional. De ahí fuimos a más concursos, la maestra siempre me apoyó muchísimo, en los Cascanueces me ponía de Clarita, y siempre me quise esforzar mucho en esto".

Sibel había ido muchas veces al Encuentro Internacional de Academias de Danza en Cuba y descubrió que definitivamente esto era lo suyo.

Cuando fue aceptada para estudiar en Cuba, con tan solo 15 años, sus papás, Jesús Dionisio Rivera y Carmen Janett Robles, no estaban muy convencidos.

"Me decían termina la prepa aquí y después te vas, yo le decía a mi mamá ya va a ser tarde, me quiero ir ya, hacer la prepa allá", comparte.

"Luego fueron a uno de los encuentros se dieron cuenta de que sí estaba bien, que yo estaba convencida, que me quería quedar aún sin lujos y con dificultades, y pues desde entonces me han apoyado mucho, allá tengo ballet, matemáticas, contemporánea, español, así es todo junto".

Además de ser una alumna muy destacada en ballet, en lo académico mantiene las calificaciones más altas, incluso la eligieron presidenta del grupo estudiantil.

"La experiencia ha sido muy diferente, cuando uno dice Cuba es como otro mundo, pero está implicado el mundo del ballet, por eso fue el principal motivo de irme para allá, siempre quise dedicarme a esto, vi la oportunidad de irme y la aproveché, nunca me ha costado adaptarme, yo a lo que iba y ya, allá me siento como en casa".

Este es su tercer año allá. Se graduará y elgirá una compañía para hacer sus prácticas profesionales durante un año y regresar por su título como bailarina profesional.

Este año, en el 25 Encuentro Internacional de Academias de Danza hicieron audiciones a las alumnas para ver quiénes tenian posibilidades de participar en el Concurso Internacional y ella fue seleccionada.

"Participé en la categoría avanzada variaciones, habían 10 participantes de diferentes países, Cuba, Perú, México, estuve practicando y concursando con un tobillo muy hinchado, porque tuvimos mucha sobre carga", recuerda-

"Esa semana había galas, funciones, presentaciones, clases magistrales, muchos eventos y los alumnos tenemos que participar, además el concurso, es mucha carga, tuve que ver a un fisioterapeuta, porque era una bola, no me dolía pero sí estaba muy inflamado".

Sibel logró pasar las etapas y llegar a la final y ahí ganar el tercer lugar para México.

"Y cuando te dan el premio, te acuerdas de los ensayos hasta muy tarde, de todas las lesiones que tuviste que superar, todos esos sacrificios que hiciste a lo largo de la carrera y te das cuenta de que valió la pena", asegura.

"Y no tanto el premio, cuando sales del escenario y sientes que lo hiciste bien, dices valió la pena, me siento realizada y agradecida con todos mis maestros".

Para Sibel todos los premios ha ganado, como el Oro en el Concurso Attitude de la Ciudad de México, el tercer lugar en categoría infantil en La Habana y una mención especial en el Nacional de México han sido especiales, pero más aún este en particular.

"Este significa para mí un gran cierre de carrera escolar, porque sigue mi carrera profesional, tengo que irme a una compañía a hacer mis prácticas profesionales y volver el próximo año a recoger mi título como bailarina profesional en Escuela Nacional de Ballet".

Aún no decide qué compañía elegirá, pero ya le dieron una beca para irse a Estados Unidos.

Por lo pronto, sigue disfrutando de lo que más le gusta: bailar y hoy compartirá el escenario con la Escuela con la Técnica Cubana de Ballet, la Escuela Superior de Danza de Sinaloa del Isic y la Compañía Ballet Clásico de Sinaloa, en la Gala Dancística, a beneficio de la Escuela de Artes José Limón.

PERFIL

Sibel Rivera Robles es hija de Carmen Janett Robles y Jesús Dionisio Rivera.

Desde los 3 años estudia en la Escuela con Técnica Cubana de Ballet Karemia del Rey.

En el primer año de bachillerato, fue seleccionada para ingresar a la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, en Cuba, de la que está próxima a titularse.

Ha sido ganadora de múltiples medallas y reconocimientos nacionales e internacionales, como Medalla de Oro, en el Concurso Attitude, nivel pre profeional a los 11 años; Medalla de Bronce en el Primer Concurso Infantil de Cuba, a los 11 años; Mención Honorífica en Concurso Nacional de Ballet, a los 15 años; Medalla de Bronce en el Concurso Internacional para Jóvenes Estudiantes de Ballet en Cuba, a los 18 años.

Ha interpretado a Clara, en El Cascanueces; Pedro y el lobo, Coppelia, Las bailarinas de Degas, Majísimo, Lago de los Cisnes, Don Quijote, Blanco y negro, entre otras.