BailarÃ¡n los monstruos de Guillermo del Toro a ritmo de sinfÃ³nica

Bailarán los monstruos de Guillermo del Toro a ritmo de sinfónica

Tras el éxito de su exposición en Guadalajara, ahora se musicalizará en vivo escenas de las películas del cineasta jalisciense

Noroeste / Redacción

La música de las mejores películas del director Guillermo del Toro podrá escucharse en vivo en el concierto denominado “En casa con mis monstruos sinfónico”, que se efectuará el próximo 28 de julio, en Guadalajara, con la Orquesta Filarmónica de Jalisco dirigida por el músico australiano Tim Davies.

Aunque el acceso a esta presentación musical no tendrá costo, se entregarán boletos para controlar la entrada, los cuales próximamente se ofrecerán por medio de dinámicas que se darán a conocer en las redes sociales de la Cineteca FICG, citó 20minutos.com.

“Guillermo del Toro lo pensó y lo hizo posible, la Cineteca FICG te invita este 28 de julio (16:00 horas) al concierto sinfónico ‘En casa con mis monstruos’; el Auditorio Telmex recibe a la orquesta Filarmónica de Jalisco en donde musicalizará en vivo, lo mejor de las películas del director tapatío, entrada gratuita”, se explicó en un video que publicó dicho recinto cinematográfico en Twitter.

Este concierto se efectuará luego del éxito que ha tenido la exposición “En casa con mis monstruos”, cuya curaduría es del director de arte Eugenio Caballero, quien ganó el Óscar a Mejor Diseño de Producción por la cinta el Laberinto del fauno.

La #CinetecaFICG te invita al Sinfónico @encasamonstruos, con la musicalización 🎻 en vivo de algunas escenas de la cinematografía de @RealGDT. Domingo, 28 de julio a las 16:00 h. @AuditorioTelmex ¿Quieres ir? Espera las dinámicas en nuestras redes sociales. pic.twitter.com/3HEA7zyhTR — Cineteca FICG (@CinetecaFicg) 8 de julio de 2019

La muestra seguirá abierta al público hasta el 27 octubre del presente año en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara, en donde hay más de 900 piezas.

A través de las redes sociales de la exposición, se informó que los días 12 y 13 de julio se contará con un acceso nocturno, que incluirá la entrada a la fiesta que realizará el DJ César Cosío.

Igualmente, aparece un video en el que el actor y productor Diego Luna invita al público a asistir a esta muestra que cuenta en sus ocho salas con vestuario, libretas, dibujos, objetos personales y personajes de varias películas de Guillermo Del Toro.

“Tienen que venir, tienen que vivir la experiencia, no estamos acostumbrados a ver exposiciones como éstas en el país. Yo no había visitado una exposición así y me emociona muchísimo, porque la exposición te va contando una historia; no puedo decir suficientes cosas, verán que cuando salgan de aquí van a ir corriendo a ver las películas de Guillermo, sales contagiado”, informó la organización.