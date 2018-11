GUASAVE

Baja de sindicalizados de Jumapag es ataque a su persona, dice Roberto Acosta

Defenderán a los cuatro trabajadores de su círculo cercano que fueron despedidos, advierte el secretario general del sindicato de la Jumapag al gerente Socorro Castro Gálvez

Reyes Iván Camacho

27/11/2018 | 11:41 AM

GUASAVE._ El despido de cuatro trabajadores sindicalizados que forman parte de su círculo más cercano es un ataque del gerente de la Jumapag directo a su persona, consideró Roberto Acosta Quevedo.

El secretario general del sindicato de la Jumapag aseguró que defenderán a los cuatro compañeros porque fueron despedidos de manera irresponsable y arbitraria por órdenes de Socorro Castro Gálvez, nuevo gerente de la paramunicipal.

"Lo veo como un acto irresponsable porque Israel López, que es secretario del Trabajo de nuestra organización sindical; Delma Sánchez Loredo, que es secretaria de la organización, forman parte del contrato colectivo de trabajo, donde obliga a la Junta a que se le otorguen todas las prestaciones y le den de tiempo completo al sindicato el servicio", expresó.

El líder de la organización gremial sostuvo que el tener trabajadores comisionados al sindicato con sueldo de la paramunicipal es una conquista sindical y ellos están haciendo su trabajo, aunque no le guste al gerente.

"En el caso de Marcelo Acosta, que es mi hermano, él está laborando en la toma de agua, a partir de que nos mandaron a la gente a la planta potabilizadora retiró la Junta el reloj checador, pero no es obligación del trabajador poner un checador ahí, ni llevar una bitácora diaria de entradas y salidas, es obligación del departamento de Recursos Humanos hacer su trabajo como debe de ser y la obligación que tiene para con la empresa, que no lo haya hecho no es culpa del sindicato", expresó.

Como es su hermano, agregó, la consigna es contra él, por eso es que lo ve como algo personal de parte de Castro Gálvez.

"Es hermano del líder y vas contra el líder, entonces está actuando como algo personal Socorro Castro. No estoy viendo consigna de la Presidenta Municipal, estoy viendo algo muy directo de parte de quien dirige la Junta de una manera arbitraria y de una manera equivocada", lamentó.

La cuarta sindicalizada despedida es Blanca Irasema Núñez, que es una persona que ha venido haciendo su trabajo puntualmente, como representante del departamento de Cultura del Agua, subrayó Acosta Quevedo.

"Son actos arbitrarios, ahorita es Blanca Irasema, enseguida pudiera ser otra persona, el caso es golpear la dirigencia sindical. Irasema es una trabajadora que lleva el departamento de Cultura del Agua, como también es la que recaba la información de los medios de comunicación, pero lo fundamental de ella es el cuidado del agua, las pláticas en escuelas, organizar de la mano de la gerencia el evento del Día Mundial del Agua", explicó.

El dirigente sindical indicó que ya están trabajando en la defensa de sus cuatro compañeros, quienes se siguen presentando en los lugares que tienen asignados, ya sea en la Jumapag o en el propio sindicato.