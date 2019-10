Balean a dos personas al norte de MazatlÃ¡n

Balean a dos personas al norte de Mazatlán

Confirma vicefiscalía agresión a balazos contra un hombre y una mujer en zona rural del puerto

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Heridas de bala resultaron dos personas tras una agresión ocurrida en la zona rural de Mazatlán la madrugada de este viernes, a la entrada de la comunidad de El Chilillo, al norte de la ciudad.

Se trata de un hombre y una mujer que se encuentran hospitalizados, esta última en estado delicado de salud, informó el vicefiscal de la región sur de Sinaloa, Cruz Alejandro Flores Salazar.

“El día de ayer (viernes) tuvimos conocimiento de dos personas, hombre y mujer, que por la madrugada fueron ingresadas a un hospital. Al parecer, fueron agredidos a la altura de la entrada de El Chilillo, más tarde en esa área se recogieron dos vehículos”, agregó.

Por el estado de gravedad en que se encuentran los agredidos, no se han podido realizar las entrevistas para avanzar en las investigaciones, por lo que se desconocen los móviles del atentado.

No obstante, indicó que no se ha recibido ninguna denuncia ni mucho menos se ha iniciado alguna carpeta de investigación por personas armadas que circulen por la carretera. Ni tampoco hay denuncias relacionadas con los hechos ocurridos en Culiacán el pasado jueves, con la captura fallida de un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

Aunque no descartó que este tipo de denuncias pudieran haberse presentado en la Fiscalía General de la República, por ser la que atiende los delitos del orden federal.

“No tenemos denuncia en relación a lo que están denunciando de grupos armados aquí por la zona, lo que sí fue es que se recepcionó un vehículo en el cual el día de ayer tuvimos conocimeitno de dos peronas, hombre y mujer, que por la madrugada para amanecer el día de ayer reportadas a un hospital. Al parecer, fueron agredidos a la altura de la entrada de El Chilillo, más tarde es un área se recogieron dos vehículos”, expresó.

“Pero en relación a que grupos armados estuvieron en la vía de la carretera, no tenemos ninguna denuncia ni mucho menos se ha iniciado alguna carpeta de investigación, no obstante de que la ley federal de arma de fuegos regula ese tipo de conductas y no es competencia de este órgano autónomo constitucional al cual estoy yo”, dijo.

Sobre la mujer herida, precisó que tiene su domicilio en la comunidad de Puerta de Canoas, presenta dos impactos de bala por lo que su estado de salud es considerado como delicado y no ha rendido su declaración ante las autoridades ministeriales.