Balean a mujer en la cabeza en intento de despojo de su auto en CuliacÃ¡n

Balean a mujer en la cabeza en intento de despojo de su auto en Culiacán

Noroeste / Redacción

04/09/2018 | 00:34 AM

Culiacán. Mujer resulta lesionada a balazos cuando intentaron despojarla de su automóvil en el estacionamiento de una tienda de autoservicio en el sector del Mercado de Abastos.

Las autoridades informaron que los hechos sucedieron a las 22:45 hrs. del lunes, y que un individuo trato de despojarla de su vehículo cuando pretendía abordarlo, pero ella puso resistencia y en el forcejeo el delincuente le dio un balazo en la cabeza y se dio a la fuga.

Personas que se percataron de la agresión, trasladaron a la víctima en un automóvil particular a una clínica particular. Señalaron las autoridades que hasta el momento la mujer no ha sido identificada y que les informaron en la clínica que está grave pero estable.

Indicaron que en el lugar quedó un automóvil Ford Figo blanco, pero se desconoce si es el de la víctima.

Localizan vehículo en Fraccionamiento Nueva Galicia

El vehículo que había sido despojado a una mujer que fue baleada durante la noche del lunes, fue ubicado la mañana de este martes estacionado en el Fraccionamiento Nueva Galicia, a unos metros de donde fue el robo violento.

Las autoridades policiacas informaron que el hallazgo de la unidad se dio a las 7:30 horas, cuando los elementos policiacos localizaron el automóvil Nissam Versa, por la calle Cerro de la Virgen, en el sector antes mencionado.

Al ser revisado el vehículo, se logró confirmar que se trataba de la unidad que fue despojada a una mujer, cuando se encontraba en el estacionamiento de un supermercado del sector Abastos y que durante la agresión recibió un disparo en la cabeza.

La lesionada fue llevada a una clínica particular donde se encuentra internada, y según el reporte médico su estado de salud es delicado pero estable.

Agentes investigadores acudieron a la zona donde se ubicó el carro, para realizar las diligencias correspondientes y asegurar la unidad para la recopilación de las huellas dactilares.