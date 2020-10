Bancada de Morena en Sinaloa va contra veto de bolsillo

Luego de la tardanza del Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, para publicar los decretos enviados por el Poder Legislativo al finalizar el pasado periodo de sesiones, Morena asegura que está entre sus prioridades eliminar el veto de bolsillo

América Armenta

11/10/2020 | 10:59 AM

CULIACÁN._ Por las reformas y nuevas leyes que sacó la LXIII Legislatura, pero que desde el Poder Ejecutivo no se publicaban para que entraran en vigor, el grupo parlamentario de Morena puso entre sus prioridades eliminar el veto de bolsillo y que todo decreto que no sea observado se publique lo más pronto posible.

“En materia de veto de bolsillo el grupo parlamentario de Morena tiene meses que presentó esta iniciativa, es reforma constitucional, requerimos de la voluntad de una mayoría calificada y de alguna manera lo que se presentó durante el mes de julio y agosto donde se acumularon más de 10 decretos aprobados por el Congreso y no eran publicados por el Ejecutivo del estado”, dijo la coordinadora de la bancada, Graciela Domínguez Nava.

Anteriormente, representantes de otras bancadas se pronunciaron contra la no publicación de los productos legislativos, incluso cuando no eran observados y algunas de las nuevas leyes eran aprobadas por unanimidad en el Pleno del Congreso, Jorge Villalobos Seáñez y Angélica Díaz Quiñonez, del PAN y PAS, respectivamente, entre quienes solicitaban la publicación de los decretos.

“Creo que más que las palabras, los hechos hace necesario que se reúnan esa voluntad de mayoría calificada para que fortalezcamos las facultades del Poder Legislativo”, abundó la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Domínguez Nava.

“Morena lo venía proponiendo desde hace tiempo, pero esta legislatura tuvo la oportunidad de vivirlo, de cómo podemos avanzar en muchos temas, pero no se publica, de poco sirven los esfuerzos que incluso muchos de estos temas fueron aprobados por consenso”, reiteró.

De acuerdo con la morenista, este tema ya se presentó en la Junta de Coordinación Política para que entre en la agenda común que se está consensuando entre los partidos para que en este último año de la actual legislatura haya más eficiencia legislativa, aprobando nuevas leyes y modificando las existentes de una manera más rápida, por ser del interés de todas las fracciones.

“Estamos por resolver cómo va a integrarse esa agenda mínima, el grupo parlamentario está planteando temas, sabemos que no es fácil ponernos de acuerdo por una simple razón, hay asuntos en los que tenemos visiones totalmente diferentes, nosotros no coincidimos en muchos aspectos, no tenemos una visión igual de cómo resolver los problemas igual que el PRI o el PAN, por poner dos ejemplos de los grupos parlamentarios que son muy opositores a nuestro proyecto, pero bueno vamos a buscar a hacer los esfuerzos”, expresó.